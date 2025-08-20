กษิดิศ-พัชรินทร์ ลิ่วเข้ารอบ 16 คน เทนนิสจีเอช แบงก์
การแข่งขันเทนนิสอาชีพนานาชาติ รายการ จีเอช แบงก์ ไอทีเอฟ เวิลด์ เทนนิส ทัวร์ 2025 (1) ซึ่งแบ่งเป็นรายการหญิง ดับเบิลยู 15 และชาย เอ็ม 15 ชิงเงินรางวัลรวม รายการละ 15,000 ดอลลาร์สหรัฐ รวม 2 รายการ คิดเป็นเงินไทยอยู่ที่ประมาณ 1,017,300 บาท ที่ ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม เป็นการแข่งขันรอบแรกวันที่สอง
ประเภทชายเดี่ยว “บูม” กษิดิศ สำเร็จ ทีมชาติไทยชุดซีเกมส์ 2025 ที่ฟอร์มกำลังฮอต หลังคว้าแชมป์ 2 สัปดาห์ติดที่สิงคโปร์ ยังทำหน้าที่ของตัวเองได้ดี เสิร์ฟไป 9 เอซ และไม่เสียดับเบิลฟอลต์ แม้แต่ลูกเดียว ก่อนเอาชนะ ชู ซอกฮยอน หนุ่มเกาหลีใต้ ในรอบแรก ได้ 2 เซตรวด 6-3, 7-5 ในเวลา 1 ชั่วโมง 42 นาที
กษิดิศ ซึ่งเป็นมือวางอันดับ 1 ของรายการ ผ่านเข้ารอบสอง หรือ 16 คนสุดท้าย พบกับเพื่อนสนิทของตัวเอง “สอง” ยุทธนา เจริญผล ที่รอบแรกชนะรุ่นน้องดาวรุ่ง คุณานันท์ พันธราธร 2-0 เซต 6-0, 6-2
ประเภทหญิงเดี่ยว รอบแรก “อีฟ” พัชรินทร์ ชีพชาญเดช นักหวดสาวไทย โชว์ฟอร์มมือวางอันดับ 3 ใช้การหวดที่เฉียบขาด เอาชนะรุ่นน้องดาวรุ่ง ลีเดียร์ พอดโกริชานี่ ด้วยสกอร์ 6-2 และ 6-1 ในเวลาเพียง 63 นาที พัชรินทร์ผ่านเข้ารอบสอง พบกับ มายัน ลารอน จากอิสราเอล
ผลการแข่งขันคู่อื่น ๆ มีดังนี้ ชายเดี่ยว รอบแรก ภวิชญ์ สอนหลักทรัพย์ ชนะ เครดิต ไชยรินทร์ 6-2, 6-4 มาร์คุส มาลาซแชค (ไทย) ชนะ มาร์เซล คัมโรว์สกี้ (โปแลนด์) 0-1 Ret. (ป่วย) นพดล น้อยกอ แพ้ สิทธารถ ราวัต (6-อินเดีย) 1-6, 2-6
กฤติน โกยกุล แพ้ ริคุ ทาคาฮาตะ (ญี่ปุ่น) 3-6, 4-6 ไอแซค เบครอฟต์ (นิวซีแลนด์) ชนะ เอ็ม ริฟกี ฟิทริอาดี (อินโดนีเซีย) 7-6(6), 6-3 สิทธารถ วิศวกรรม (8-อินเดีย) ชนะ เรียว มินากาตะ (ญี่ปุ่น) 6-4, 6-1
หญิงเดี่ยว รอบแรก อัญชิสา ฉันทะ ชนะ เอคาเทรินา มาคลาโควา (7) 6-2, 2-0 Ret. (หายใจไม่ทัน) สลักทิพย์ อุ่นเมือง แพ้ เอลิน่า เนปลี 4-6, 3-6 โชติรินทร์ แก้วก่า แพ้ ชิโฮะ อาคิตะ (6-ญี่ปุ่น) 0-6, 0-6 ธนัชพร ยังโหมด แพ้ รินะ ไซโกะ (ญี่ปุ่น) 4-6, 4-6