จัดฟันดาบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ที่เซียร์รังสิต 22-26 ส.ค.68
สมาคมกีฬาฟันดาบแห่งประเทศไทยฯ จัดการแข่งขันกีฬาฟันดาบรายการ ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2568 ในโอกาสครบรอบ 60 ปี การก่อตั้งสมาคมกีฬาฟันดาบแห่งประเทศไทยฯ ระหว่างวันที่ 22-26 สิงหาคม ที่ห้องไดมอนด์ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต ชั้น 5
การแข่งขันในปีนี้ นับเป็นรายการแข่งขันเพื่อชิงความเป็นหนึ่งของประเทศไทยแบบหลากหลายช่วงอายุ ทั้งในรุ่นทั่วไป, รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี และ 19 ปี สำหรับยุวชน, เยาวชน รวมถึงรุ่นอาวุโส ซึ่งในปีนี้มีการชิงถ้วยพระราชทานถึง 5 ถ้วยรางวัล ได้แก่ ชิงถ้วยพระราชทาน 2 รางวัลของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ สำหรับรุ่นทั่วไป, ถ้วยรวมคะแนนสูงสุด 1 รางวัล ในรุ่นเยาวชนอายุไม่เกิน 16 ปี และ 19 ปี ชิงถ้วยพระราชทานของ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ, ถ้วยรวมคะแนนสูงสุด 1 รางวัล ในรุ่นเยาวชนหญิง อายุไม่เกิน 16 ปี และ 19 ปี ชิงถ้วยพระราชทานของ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ และถ้วยรวมคะแนนสูงสุด 1 รางวัล รุ่นเยาวชนชาย อายุไม่เกิน 16 ปี และ 19 ปี ชิงถ้วยพระราชทานของ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติฯ
สำหรับวันที่ 22 สิงหาคม ซึ่งเป็นวันแรกของการแข่งขัน ชิงชัยกัน 10 เหรียญทอง เริ่มเวลา 9.00 น. ในประเภทเซเบอร์ชาย, ฟอยล์ชาย และเอเป้ชาย รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี เวลา 11 นาฬิกา เริ่มแข่งขันประเภทเซเบอร์หญิง, ฟอยล์หญิง และเอเป้หญิง รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี และในเวลา 13 นาฬิกา เป็นการแข่งขันประเภทฟอยล์ รุ่นอาวุโส ทั้งชายและหญิง จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจ รวมถึงประชาชนทั่วไป เข้าร่วมรับชมการแข่งขันฟรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย