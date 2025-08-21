ซีอีโอซีเกมส์แจ้งกัมพูชาให้ลดจำนวนนักกีฬา ให้เหลือไม่เกิน 200 คน เพื่อความปลอดภัย
นายชัยภักดิ์ ศิริวัฒน์ ซีอีโอสหพันธ์กีฬาซีเกมส์ เปิดเผยว่า กัมพูชาได้ส่งรายชื่อนักกีฬาที่จะเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพระหว่างวันที่ 9-20 ธันวาคม มาแล้ว ซึ่งมีจำนวนนักกีฬา 600 คน และเจ้าหน้าที่อีก 100 กว่าคน แต่จากความห่วงใยในเรื่องสถานการณ์ทางการเมืองระหว่างประเทศในตอนนี้ และยังไม่แน่นอนว่าในอนาคตจนถึงวันแข่งขันจะเป็นอย่างไร จึงได้แจ้งไปยังหัวหน้านักกีฬากัมพูชา เพื่อให้ลดจำนวนนักกีฬาลงไม่เกิน 200 คน เพื่อที่เจ้าภาพจะดูแลเรื่องความปลอดภัยให้กับทีมกัมพูชาได้
ทั้งนี้ กัมพูชาส่งจำนวนนักกีฬาในเอนทรี ฟอร์ม บาย นัมเบอร์ มา 1,515 คน ซึ่งเป็นช่วงก่อนที่มีการปะทะตามชายแดนของไทยและกัมพูชา หลังจากนั้นมีรายงานว่า ได้ลดจำนวนนักกีฬาลงเหลือ 57 คน ก่อนที่วัธ จำเริญ เลขาธิการคณะกรรมการโอลิมปิกกัมพูชาได้ให้สัมภาษณ์กับ “พนมเปญ โพสต์” สื่อกัมพูชา ปฏิเสธว่าไม่เป็นความจริง และจะส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันซีเกมส์มากกว่าจำนวนที่มีรายงานมาอย่างแน่นอน
สำหรับกำหนดส่งรายชื่อนักกีฬาซีเกมส์ เอนทรี ฟอร์ม บาย เนม จะสิ้นสุดในวันที่ 15 กันยายนนี้