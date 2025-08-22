ธรรมนัสควักเงินดูแลนักกีฬาซีเกมส์ของ ส.กีฬาทางน้ำ เบี้ยเลี้ยงเข้าบัญชีครบทุกคน
จากการแสข่าวเกี่ยวกับการกีฬาแห่งประเทศไทยและกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ยังค้างจ่ายเบี้ยเลี้ยงนักกีฬาซีเกมส์ในงวดที่ 2 เดือนเมษายน-กรกฎาคม จนเป็นประเด็นข่าวที่ นายชัยภักดิ์ ศิริวัฒน์ รองประธานคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ออกมาเรียกร้องกดดันให้ทางรัฐบาลเร่งดำเนินการจ่ายเบี้ยเลี้ยงนักกีฬา
ในเรื่องนี้ “โค้ชตึก” นายธนาวิชญ์ โถสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานสมาคมกีฬาทางน้ำแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ทางสมาคมกีฬาทางน้ำก็รับทราบถึงปัญหานี้เช่นกัน โดยในงวดแรกเดือนธันวาคม-มีนาคม ทางกกท.ได้เบิกจ่ายให้เรียบร้อยและนักกีฬากลุ่มซีเกมส์ของสมาคมก็รับเงินเบี้ยเลี้ยงแล้ว แต่ประเด็นปัญหาอยู่ที่งวด 2 เดือนเมษายน-กรกฎาคมที่กำลังเป็นข่าว โดยในช่วงนั้นสมาคมกีฬาทางน้ำอยู่ในช่วงสูญญากาศ จนได้ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า มาเป็นนายกสมาคมเมื่อเดือนพฤษภาคม แล้วเริ่มทำงานอย่างเต็มรูปแบบหลังได้รับการรับรองจาก กกท.ในช่วงเดือนกรกฎาคม
นายธนาวิชญ์ โถสกุล เผยต่อว่า เรื่องเร่งด่วนที่ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า จัดการก็คือเรื่องเงินเบี้ยเลี้ยงนักกีฬา ซึ่งได้รับทราบถึงปัญหาว่าทาง กกท.ยังไม่เซ็นอนุมัติเงินงวดที่ 2 แต่นักกีฬาต้องกินต้องใช้ ทำให้ ร.อ.ธรรมนัส สั่งการให้นำเงินของสมาคมสำรองจ่ายให้นักกีฬาทั้งหมด ให้เบี้ยเลี้ยงเป็นปัจจุบันทั้งหมด แล้วเมื่อได้เงินจาก กกท.แล้วค่อยเอามาคืน ทำให้ตอนนี้กลุ่มนักกีฬาซีเกมส์ของสมาคมกีฬาทางน้ำ 90 เปอร์เซ็นต์ ได้เงินตามสิทธิของนักกีฬาแล้ว แต่ก็ยังมีส่วนน้อยที่รอเบิกจ่ายเนื่องจากมีการเพิ่มชื่อเข้ามาหลังจากที่เจ้าหน้าที่สมาคมทำเรื่องเบิกจ่ายเบี้ยเลี้ยง
“ร.อ.ธรรมนัส นายกสมาคม มีความเข้าใจในเรื่องปากท้องของนักกีฬา เงินจากรัฐบาลส่วนไหนที่เบิกแล้วยังไม่มา ทางสมาคมก็จะนำเงินมาสำรองจ่ายให้ก่อน เช่นเดียวกับเบี้ยเลี้ยงนักกีฬาซีเกมส์ ที่สมาคมสำรองไปแล้วในงวดที่ 2 ส่วนงวดที่ 3 เจ้าหน้าที่สมาคมทำเรื่องเบิกจ่ายตามกระบวนการของ กกท. แต่จะอนุมัติตามงวดหรือไม่ ก็เป็นเรื่องของอนาคต แต่ปัจจุบันนักกีฬาของสมาคมได้เงินเบี้ยเลี้ยงแล้ว” นายธนาวิชญ์ กล่าว