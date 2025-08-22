เช็กความพร้อม+ช่องทางชมสด ตบลูกยางสาวไทยประเดิมชิงแชมป์โลกดวลอียิปต์ ค่ำนี้
ทีมวอลเลย์บอลหญิง ทีมชาติไทย เตรียมประเดิมสนามในศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก 2025 กลุ่มเอ นัดแรก พบกับ อียิปต์ ที่อินดอร์ สเตเดียม หัวหมาก ในวันที่ 22 สิงหาคม เวลา 20.30 น.
ความพร้อมของทีมชาติไทยนั้น “โค้ชอ๊อต” เกียรติพงษ์ รัชตเกรียงไกร หัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย ยืนยันว่าสภาพร่างกายของทุกคนก็ฟื้นฟูดีขึ้น การฝึกซ้อมก็เข้าระบบอย่างเต็มรูปแบบ
“สำหรับการเจอกับอียิปต์ ที่ผ่านมาเราไม่เคยเจอกันมาเลย เราก็ต้องเน้นระบบการเล่นเราให้ชัดเจนในเรื่องโครงสร้าง ผู้เล่นของอียิปต์ มีผู้เล่น 2 คนที่ตบดีและมีประสบการณ์ คงต้องวางแผนเรื่องเกมเสิร์ฟของเราให้ดี เกมรับก็ต้องดีด้วยแล้วโต้กลับได้ และทำโครงสร้างเกมของทีมให้ดีด้วย การแข่งขันชิงแชมป์โลกครั้งนี้เป็นครั้งแรกของไทยเราและเป็นเกมที่ยิ่งใหญ่ด้วย พวกเราจะพยายามสู้กันอย่างเต็มที่ทุกคน”
แฟนวอลเลย์บอล สามารถรับชมการถ่ายทอดสดได้ทาง
AIS PLAY คลิกที่นี่
PPTV HD36 คลิกที่นี่