คู่หวดชาย-หญิงไทยลิ่วเข้ารอบชิงชนะเลิศ ศึกเทนนิสจีเอชแบงก์
การแข่งขันเทนนิสอาชีพนานาชาติ รายการจีเอช แบงก์ ไอทีเอฟ เวิลด์ เทนนิส ทัวร์ 2025(1) แบ่งเป็นรายการหญิง ดับเบิลยู 15 และชาย เอ็ม 15 ชิงเงินรางวัลรวม 2 รายการ อยู่ที่ประมาณ 1,017,300 บาท ที่ ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม
ประเภทหญิงคู่ “ออมสิน” อัญชิสา ฉันทะ กับ “อีฟ” พัชรินทร์ ชีพชาญเดช คู่มือวาง 4 เอาชนะ “แต้ว” ทรรศพร นาคหล่อ กับ “เอิร์ธ” เพียงธาร ผลิพืช คู่มือวาง 1 ได้อย่างสุดมัน 2-1 เซต 6-4, 6-7(3) และซูเปอร์ไทเบรก 11-9 ทำให้ อัญชิสา กับ พัชรินทร์ ลิ่วสู่รอบชิงชนะเลิศ
นอกจากนี้ พัชรินทร์ กับ อัญชิสา ยังฉลุยเข้ารอบตัดเชือกประเภทหญิงเดี่ยว โดยพัชรินทร์ เอาชนะ ชิโฮะ อาคิตะ มือวาง 6 จากญี่ปุ่น ด้วยสกอร์ 6-1 และ 1-0 Ret. (รีไทร์) และอัญชิสา ชนะ รินะ ไซโกะ มือวาง 1 จากญี่ปุ่น ลงได้สำเร็จ 2-1 เซต 6-3, 0-6 และ 6-4
ประเภทชายคู่ รอบรองชนะเลิศ ศิวณัฎฐ์ อุ้ยตยะกุล กับ มาร์คุส มาลาซแชค-วูยือ (ลูกครึ่งไทย-เยอรมัน) เอาชนะ ฐานทัพ สุขสำราญ ที่จับกับ ซาย คาร์ทีก เรดดี้ กันตา จากอินเดีย 6-4, 6-4 ทะยานสู่รอบชิงชนะเลิศทันที
นอกจากนี้ มาร์คุส ยังผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศ ในประเภทชายเดี่ยว หลังจากเอาชนะ คิม ดง จู หนุ่มเกาหลีใต้ ในรอบก่อนรองฯ 2-0 เซต 7-5, 6-2 ไปพบกับ ฐานทัพ ที่ชนะ ยุทธนา เจริญผล ด้วยสกอร์ 7-6(7-4) และ 4-2 Ret. (รีไทร์)