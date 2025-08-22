สุภาวดี โชว์ฟอร์มสมดีกรีแชมป์โลก ควงรุ่นน้องคว้าชัยเปิดหัวเทคบอลปทท.
การแข่งขันกีฬาเทคบอลชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4 ประจำปี 2568 ที่โรงยิมอเนกประสงค์ โรงรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี อ.เมือง จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม เปิดฉากเป็นวันแรกในประเภทคู่ รอบแรก
โดยในประเภทคู่หญิง แบ่งทีมออกเป็น 2 กลุ่ม เอ และ บี กลุ่มละ 4-5 ทีม แข่งขันแบบพบกันหมดในกลุ่มเพื่อนำ 2 อันดับแรกที่ทำผลงานดีที่สุดของทั้งสองกลุ่มผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศต่อไป
ไฮไลต์อยู่ในประเภทคู่หญิง กลุ่ม เอ นัดแรก วูเม็น แอร์ ฟอร์ซ 2 ที่ประกอบด้วย “นิด” สุภาวดี วงศ์คำจันทร์ อีกหนึ่งดาวดังประจำการแข่งขันทัวร์นาเมนต์นี้ ดีกรีระดับแชมป์โลก 2 ประเภท ได้แก่ แชมป์โลกหญิงคู่และแชมป์โลกคู่ผสม 2024 ที่ประเทศเวียดนาม จับคู่กับดาวรุ่งเยาวชนทีมชาติไทย “แป้ง” พนิดา ยืนชีวิต ที่เพิ่งถูกแคมป์ทีมชาติเรียกเข้าเก็บตัวเตรียมทีมเข้าสู่การแข่งขันรายการ “เอเชียนยูธเกมส์ 2025” ที่ประเทศบาห์เรนในช่วงเดือนตุลาคมนี้
ขณะที่คู่แข่งของทั้งสองคือ ทีมเชียงใหม่ เทคบอล ที่ประกอบด้วย “แมม” อนุสสรา ศุภการกำจร อดีตจอมเก๋านักตะกร้อทีมชาติไทย จับคู่กับ “หยก” นภสร ใจคำ แชมป์คู่หญิงกีฬาเยาวชนแห่งชาติล่าสุด และเป็นอีกหนึ่งดาวรุ่งที่ถูกเรียกเข้าเก็บตัวเตรียมทีมสู่เอเชียนยูธเกมส์
เริ่มเซตแรกสองฝ่ายทำผลงานได้สูสีกันมาก สลับกันทำแต้มจนมาเสมอกันที่ 8-8 แต่หลังจากนั้น สุภาวดี ที่ประสบการณ์สูงระดับโลกพยายามแนะนำวิธีการเล่นให้กับรุ่นน้องร่วมทีม ซึ่งหลังจากจังหวะนั้น พนิดา สามารถตั้งให้ สุภาวดี ขึ้นฟาดได้แบบจั๋งหนับมากขึ้นกว่าเดิม รวมทั้งช่วงท้ายเซตฝั่งเชียงใหม่เริ่มพลาดบ่อยครั้งขึ้น แอร์ฟอร์ซจึงรันแต้มรัวเข้าป้ายด้วยสกอร์ 12-8 ขึ้นนำ 1-0 เซต
พอเข้าเซตสองเหมือนฝั่ง สุภาวดี และ พนิดา เครื่องร้อน ไล่ฟาดถล่มแต้มอยู่ฝั่งเดียวก่อนจะคว้าชัยไปในที่สุด 12-7 จบการแข่งขัน วูเม็น แอร์ ฟอร์ซ 2 ชนะ ทีมเชียงใหม่ เทคบอล 2-0 เซต 12-8 และ 12-7 สองสาวทหารอากาศประเดิมชัยชนะแรกไปอย่างยอดเยี่ยม
ด้านผลคู่อื่นที่น่าสนใจประจำวัน ประเภทคู่หญิง รอบแรก กลุ่มเอ โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี ชนะ สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน 2-0 เซต 12-7, 12-7, กลุ่มบี ร.ร.สันกำแพง ชนะ อบจ.แม่ฮ่องสอน 2-0 เซต 12-7, 12-3, ประเภทคู่ชาย รอบแรก กลุ่มเอ ร.ร.สันกำแพง ชนะ ที 20 น่าน บี 2-0 เซต 12-8, 12-4, กลุ่มบี เอสอาร์ที 03 ชนะ พะเยาวิทยาคม 2-0 เซต 12-11, 12-11, กลุ่มดี โรงเรียนกีฬาจังหวัดร้อยเอ็ด ชนะ ศูนย์อบจ.แม่ฮ่องสอน 2-1 เซต 5-12, 12-10, 12-9, กลุ่มเอฟ ที20น่านเอ ชนะ จอมทองเทคบอล 2-0 เซต 12-9, 12-8, กลุ่มเอช เอสพีเคเอสเอส ชนะ เอสอาร์ที02 สกอร์ 2-0 เซต 12-2, 12-4