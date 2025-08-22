ศุภณัฐแชมป์ฟอยล์ชาย 19 ปี ภิสรินธันญ์ซิวเอเป้หญิง 16 ปี ศีกฟันดาบประเทศไทย
ระเบิดศึกแล้วกับการแข่งขันกีฬาฟันดาบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2568 ชิงถ้วยพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่ห้องไดมอนด์ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต ชั้น 5 โดยเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม เป็นวันแรกของการแข่งขันมีการชิงชัยกันทั้งสิ้น 10 เหรียญทอง
ประเภทฟอยล์บุคคลชาย รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี ศุภณัฐ หัดนา จากมาสเตอรี่ เฟนซิ่ง คลับ มือ 3 ของรายการ และ เจ้าคุณ จันทร์ศิริธร จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มือ 5 ของรายการ หลังจบการแข่งขันรอบพบกันหมด ศุภณัฐ ทำคะแนนมาเป็นอันดับ 1 ในขณะที่ เจ้าคุณ อยู่อันดับ 2 ในรอบชิงชนะเลิศของทั้งคู่ ศุภณัฐได้เปรียบเล็กน้อยเนื่องจากถนัดซ้าย โดยเป็นฝ่ายขึ้นนำตลอดยกแรก จนเกมมาหยุดที่ 11 ต่อ 6 มายกที่สอง เจ้าคุณทำแต้มตีตื้นมาที่ 12 ต่อ 14 แต่ไม่ทัน พ่ายให้กับศุภณัฐ ไปด้วยสกอร์ 15 ต่อ 12 คะแนน ได้เพียงเหรียญเงิน ในขณะที่ศุภณัฐ หัดนา คว้าเหรียญทองไปครอง ส่วนเหรียญทองแดงเป็นของพรหมพิริยะ ยอแสง จาก เบลด เฟนซิ่ง แบงค็อก และ วุฒิวรพงษ์ หอปรีชากิจ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ส่วนประเภทเอเป้บุคคลหญิง รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี รอบชิงเหรียญทอง เป็นการชิงชัยกันระหว่าง นักกีฬาจากอุบลราชธานี เฟนซิ่ง คลับ ไอยริน แจ็คธูเบอร์ พบกับ ภิสรินธันญ์ ครบปรัชญา จากชมรมฟันดาบกองทัพอากาศ ทั้งคู่เล่นกันได้อย่างสูสี จบยกแรกที่สกอร์ 8 ต่อ 8 คะแนน มายกสองต้องสู้กันถึงช่วงสุดท้าย และเป็นภิสรินธันญ์ที่ทำได้ดีกว่า เอาชนะไปด้วยสกอร์ 15 ต่อ 13 คะแนน คว้าเหรียญทองไปครอง ส่วนเหรียญทอแดงเป็นของณัฐธิดา เดชจินดา จากเยี่ยมยิมส์ เฟนซิ่ง คลับ และ ณัฏฐธิดา แสนงาม จากโรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง
ในวันพรุ่งนี้(23 สิงหาคม) มีชิงชัยกัน 10 เหรียญทอง เริ่มแข่งขันตั้งแต่เวลา 9.00 -17.00 น. ผู้ที่สนใจสามารถรับชมการแข่งขันได้ฟรีที่ห้องไดมอนด์ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต ชั้น 5