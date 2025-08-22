วอลเลย์สาวไทยโชว์ฟอร์มแกร่ง อัดอียิปต์ 3-1 เซต ประเดิมศึกชิงแชมป์โลก
ศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก 2025 ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ เปิดฉากขึ้นแล้ว เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม โดยทีมตบลูกยางสาวทีมชาติไทยประเดิมสนามนัดแรกในกลุ่มเอ เอาชนะอียิปต์ 3-1 เซต 25-15, 23-25, 25-15, 25-11
สำหรับผู้เล่น 6 คนแรกของไทย ประกอบด้วย พรพรรณ เกิดปราชญ์, วิมลรัตน์ ทะนะพันธุ์, ศศิภาพร จันทรวิสูตร, ชัชชุอร โมกศรี, ทัดดาว นึกแจ้ง, พิมพิชยา ก๊กรัมย์
หลังจากทีมสาวไทยเริ่มต้นได้อย่างแข็งแกร่งปิดเซตแรกได้อย่างไม่ยากเย็นนัก 25-15 อียิปต์ก็เริ่มตั้งหลักได้โดยอาศัยเกมรับที่เหนียวแน่น และเป็นฝ่ายขึ้นนำเป็นระยะจนคว้าชัย 25-23 ตีเสมอ 1-1 เซต
แต่หลังจากนั้น ทีมตบลูกยางสาวไทยอาศัยเกมรุกที่หลากหลาย ทั้งบอลเร็ว หัวเสา และเกมบล็อก เจาะเกมรับของอียิปต์จนปิดเซต 3 และ 4 ไป 25-15, 25-11 คว้าชัยชนะประเดิมนัดแรกของศึกชิงแชมป์โลกได้สำเร็จ
สำหรับการแข่งขันนัดต่อไป ไทยจะพบกับสวีเดน วันที่ 24 สิงหาคม ที่อินดอร์สเตเดียม หัวหมาก เวลา 20.30 น.
ผลคู่อื่นๆ วันเดียวกัน
กลุ่มเอ
เนเธอร์แลนด์ ชนะ สวีเดน 25-27, 25-11, 25-21, 21-25, 9-15
กลุ่มบี
เบลเยียม ชนะ คิวบา 25-23, 25-14, 25-11
อิตาลี ชนะ สโลวาเกีย 25-20, 25-14, 25-17
กลุ่มซี
บราซิล ชนะ กรีซ 25-18, 25-16, 25-16
ฝรั่งเศส ชนะ เปอร์โตริโก 25-22, 25-18, 21-25, 25-14
กลุ่มดี
สหรัฐอเมริกา ชนะ สโลวีเนีย 25-23, 17-25, 25-22, 25-14
อาร์เจนตินา ชนะ เช็ก 18-25, 25-23, 25-17, 26-24