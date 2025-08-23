โค้ชอ๊อตรับเกมแรกยากเสมอ ชี้ต้องเร่งแก้จุดอ่อนก่อนดวลสวีเดน ศึกชิงแชมป์โลก
การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก 2025 รายการ FIVB Women’s World Championship 2025 ที่อินดอร์ สเตเดียม หัวหมาก เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย อันดับ 21 ของโลก ลงประเดิมสนามนัดแรก กลุ่มเอ เฉือนเอาชนะ ทีมชาติอียิปต์ อันดับ 55 ของโลก 3-1 เซ็ต 25-15, 23-25, 25-15 และ 25-11 เก็บ 3 คะแนนประเดิมในนัดแรกได้สำเร็จ
ส่วนอีกคู่ในกลุ่มเดียวกัน เนเธอร์แลนด์ ชนะ สวีเดน 3-2 เซ็ต ทำให้จบนัดแรกกลุ่ม A ตบสาวไทย ขึ้นนำเป็นจ่าฝูง มี 3 คะแนน ตามมาด้วยอันดับ 2 เนเธอร์แลนด์ มี 2 คะแนน อันดับ 3 สวีเดน 1 คะแนน และอันดับ 4 อียิปต์
เกมดังกล่าว “โค้ชอ๊อต” เกียรติพงศ์ รัชตเกรียงไกร เปิดเผยว่า เกมวันแรกนี้ต้องขอขอบคุณนักกีฬาและสต๊าฟโค้ชทุกคนที่ทำให้การแข่งขันประสบชัยชนะได้ ในแมตช์นี้เซตแรกยังรู้สึกว่านักกีฬาหลายคนยังดูเกร็งๆ จนมาในเซตที่สองก็มีความบกพร่อง อาจจะเพราะนักกีฬาเรามีความตั้งใจมากเกินไป เลยดูเล่นไม่อิสระ จบสกอร์ไม่ได้ มันก็เลยสะดุดไป โดยเฉพาะ ชัชชุอร ที่มีอาการบาดเจ็บ แต่ทีมแพทย์กายภาพก็ทำการรักษาอย่างเร่งด่วน ทำให้เซตสามกับสี่กลับมาได้ ซึ่งก็เป็นเกมของเราแต่มันก็ยังไม่เสถียร 100% ซึ่งเราจะต้องมาปรับปรุงแก้ไข
โค้ชอ๊อต กล่าวต่อว่า ในเกมที่เจอกับสวีเดนในนัดที่สองก็เป็นเกมสำคัญของพวกเรา โดยเราเห็นในวันนี้สวีเดนเล่นดีมาก อิสซาเบล ฮาค ที่เล่นได้ดีมาก มีการตบที่รุนแรง มีการเสิร์ฟที่ดี และยังทำแต้มได้มาก จุดเด่นของทีมสวีเดนคือมีการเสิร์ฟดี การบล็อกที่ตัวใหญ่ เกมรุกดี มีพลกำลัง ซึ่งเราจะต้องศึกษาให้ละเอียดและรอบคอบ ตนคิดว่าตอนนี้นักกีฬาไทยมีความเหนื่อยล้า ก็จะต้องตรวจสอบสภาพร่างกายให้ละเอียดว่ามีการบาดเจ็บไหม
เฮดโค้ชตบสาวไทย กล่าวปิดท้ายว่า อาการบาดเจ็บของ ชัชชุอร ก็ต้องขอเช็กให้ละเอียดอีกที แต่เขาก็ฟื้นมา 90% แล้ว แต่บางจังหวะใช้ไหล่มาก แต่ก็คิดว่าไม่ได้เจ็บมาก ส่วน อัจฉราพร ที่ยังไม่ค่อยได้ลงเล่น แต่เขาก็พยายามเรียกฟอร์มของตัวเองอยู่บวกกับตอนนี้มีอาการบาดเจ็บรบกวนเล็กน้อย
สำหรับโปรแกรมนัดต่อไป วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย จะพบกับ ทีมชาติสวีเดน อันดับ 26 ของโลก ที่อินดอร์ สเตเดียม หัวหมาก ในวันที่ 24 สิงหาคม 2568 เวลา 20.30 น.