จ่ายิม สร้างประวัติศาสตร์ จบอันดับ 3 ศึกวินด์เซิร์ฟโลก
การแข่งขันวินด์เซิร์ฟชิงแชมป์โลก รายการ “เวิลด์ แชมเปี้ยนชิพส์” ประเภทเทคโน 293 และประเภทเทคโน 293 พลัส ที่ประเทศเวลส์ ระหว่างวันที่ 18-23 สิงหาคม โดยสมาคมกีฬาวินด์เซิร์ฟแห่งประเทศไทย ส่งนักกีฬาเข้าร่วมชิงชัย 1 คน ได้แก่ “จ่ายิม” นาวิน สิงสาท ประเภทเทคโน 293 พลัส รุ่นทั่วไป
หลังจบการแข่งขันทั้ง 15 เรซ ผลปรากฎว่า “จ่ายิม” นาวิน จบอันดับ 3 มีแต้มเสีย 51 คะแนน ถือเป็นผลงานที่ดีที่สุดของนักกีฬาไทยในรายการนี้ ส่วนแชมป์ตกเป็นของ ไดโกะ โคมัตสึ จากญี่ปุ่น มีแต้มเสีย 42 คะแนน และอันดับ 2 เป็นของ ทาเคฮิโตะ คาทายามา จากญี่ปุ่น มีแต้มเสีย 47 คะแนน
นาวิน กล่าวว่า ช่วงก่อนมาแข่งขันพยายามฝึกซ้อมอย่างเต็มที่และทำอย่างดีที่สุดในทุกๆ เรซ พอใจกับผลงาน แต่ก็ยังมีข้อบกพร่องที่ต้องนำกลับมาแก้ไขอีกเล็กน้อย ส่วนรายการต่อไปจะเป็นชิงแชมป์เอเชีย ประเภทเทคโน 293 และเทคโน 293 พลัส ที่หาดจอมเทียน เมืองพัทยา ระหว่างวันที่ 25-30 พฤศจิกายน ซึ่ง ไดโกะ โคมัตสึ จากญี่ปุ่น ดีกรีแชมป์โลกคนล่าสุดจะเดินทางมาร่วมแข่งขันด้วย จากนั้นจะลงลุ้นเหรียญทองใน กีฬาซีเกมส์ ในเดือนธันวาคม ต่อไป