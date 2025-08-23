มาร์คุส หนุ่มลูกครึ่งไทย-เยอรมัน ผงาดแชมป์ชายคู่ พร้อมลิ่วชิ่งเดี่ยว หวดจีเอชแบงก์
การแข่งขันเทนนิสอาชีพนานาชาติ รายการจีเอช แบงก์ ไอทีเอฟ เวิลด์ เทนนิส ทัวร์ 2025(1) ซึ่งแบ่งเป็นรายการหญิง ดับเบิลยู 15 และชาย เอ็ม 15 ชิงเงินรางวัลรวม 1,017,300 บาท ที่ ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม
ประเภทหญิงเดี่ยว รอบรองชนะเลิศ “อีฟ” พัชรินทร์ ชีพชาญเดช มือวาง 3 ของรายการ เข้าชิงชนะเลิศสำเร็จ หลังเอาชนะ เทียน ฟางหราน จากจีน 2 เซตรวด 6-1 และ 6-3 โดยจะพบกับ มิซากิ มัตสึดะ มือวาง 4 จากญี่ปุ่น ที่ชนะ “ออมสิน” อัญชิสา ฉันทะ 2-1 เซต 2-6, 7-5 และ 6-2
ส่วนชายเดี่ยว รอบรองชนะเลิศ มาร์คุส มาลาซแชค-วูยือ นักหวดลูกครึ่งไทย-เยอรมัน เอาชนะ “แซค” ฐานทัพ สุขสำราญ 6-3, 6-3 เข้าชิงชนะเลิศไปพบกับ สิทธารถ ราวัต จากอินเดีย
โดยมาร์คุส ยังสามารถคว้าแชมป์ประเภทชายคู่ ด้วยการจับคู่กับ ศิวณัฎฐ์ อุ้ยตยะกุล เอาชนะ มูฮัมหมัด ริฟกี ฟิเตรียดี้ จากอินโดนีเซีย กับ อี จุนฮยอน จากเกาหลีใต้ 2-0 เซต 6-4, 6-2 รับเงินรางวัลร่วมกัน 930 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 31,536 บาท และคะแนนสะสมอันดับโลก คนละ 15 คะแนน
ส่วนหญิงคู่ รอบชิงชนะเลิศ “ออมสิน” อัญชิสา ฉันทะ กับ “อีฟ” พัชรินทร์ ชีพชาญเดช พ่าย คิม นา ริ จากเกาหลีใต้ กับ เย่ ชิว ยู่ จากจีน 3-6, 0-6 ได้รองแชมป์ รับเงิน 515 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 17,463 บาท และคนละ 10 คะแนน