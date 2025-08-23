วิศวกร จอมเตะชุดชิงแชมป์โลก ประเดิมคว้าทองศึก พีทีทีฯกรังด์ปรีซ์สนาม 3
การแข่งขัน พีทีที ไทยแลนด์ เทควันโด กรังด์ปรีซ์ ซีรีส์ 3 ซีเนียร์ (ที 6) / วีอาร์ กำหนดแข่งขันระหว่างวันที่ 23-24 สิงหาคม ที่หัวหิน คอนเวนชั่น เซนเตอร์ ชั้น 1 บลูพอร์ต หัวหิน ทัวร์นาเมนต์นี้มีจอมเตะกว่า 38 ทีมร่วมชิงชัย
ล่าสุดเมื่อ 23 สิงหาคม เปิดฉากชิงชัยเป็นวันแรก โดยพิธีเปิดได้รับเกียรติจาก วิชิต สิทธิกัณฑ์ ผู้ฝึกสอนเทควันโดทีมชาติไทย พร้อมด้วย เกษม ตันสถาวีรัฐ ผู้ช่วยรองกรรมการผู้จัดการ สายงานบริหารองค์กร บลูพอร์ต หัวหิน, เยาวภา บุรพลชัย ผู้อำนวยการศูนย์กีฬา เดอะเลเจนด์ อารีน่า, ชัชวาลย์ ขาวละออ ผู้ฝึกสอนเทควันโดทีมชาติไทย และ ร.อ.หญิง ชนาธิป ซ้อนขำ ผู้ฝึกสอนเทควันโดทีมชาติไทย รวมถึงนักกีฬาที่ร่วมชิงชัยเข้าร่วม
วันแรกมีชิง 10 เหรียญทอง ไฮไลต์ในประเภทต่อสู้ เป็นเกมรอบชิงชนะเลิศ อายุ 17 ปีขึ้นไป รุ่น 58 กก.ชาย วิศวกร ใจชู จากทวีศิลป์ เทควันโด ไทยแลนด์ เอ จอมเตะในแคมป์ทีมชาติไทย อาศัยทักษะและความปราดเปรียว เตะเอาชนะ ศิรภัส พฤกษ์ไพโรจน์ จากเดอะ วิชั่น นาชา เอ 2–0 ยก 12-8, 20-3 คว้าเหรียญทองไปครอง ด้านประเภทเวอร์ชวล ไฮต์ไลต์เป็นเกมชิงชนะเลิศ รุ่นอายุ 7-9 ปี กลุ่ม 2 ธนณัฐ ธนฤกษ์ชัย จากเคซีเอส อะคาเดมี่ ออฟ เทควันโด เอ โชว์ลีลาการออกอาวุธแบบเสมือนจริงได้เด็ดขาด เอาชนะคู่แข่ง จิรภัทร พัวศรีไพบูลย์ จากแชมป์ ทีเคดี เอ ไป 2-0 ยก คว้าเหรียญทองไป
หลังการแข่งขัน วิศวกร ใจชู หรือ ”อาร์มี่” จอมเตะชุดเตรียมทำศึกชิงแชมป์โลก 2025 และซีเกมส์ ครั้งที่ 33 เปิดใจว่า ดีใจที่สามารถกลับมาคว้าแชมป์รายการนี้ได้ หลังปีก่อนทำได้แค่ตำแหน่งรองแชมป์?ในรุ่น 54 กก. เหรียญทองในครั้งนี้ถือว่าเป็นไปตามเป้าที่ตั้งใจเอาไว้ ซึ่งรอบชิงฯยอมรับว่าเป็นรองเรื่องความแข็งแรง แต่พยายามปรับเกม ทำแต้มในจังหวะสอง ส่วนโปรแกรมหลังจากนี้ ตนเองก็หวังว่าจะมีชื่อไปแข่งขันในศึกชิงแชมป์โลก และซีเกมส์ ซึ่งถ้าได้รับโอกาสก็จะขอทำหน้าที่ให้ดีที่สุด
ขณะที่ “น้องมังกร” ธนณัฐ ธนฤกษ์ชัย วัย 9 ปี เปิดใจหลังคว้าเหรียญทองเทควันโดเสมือนจริง ว่า ตนเองเพิ่งจะฝึกซ้อมกับการเล่นแบบเสมือนจริงได้ไม่นานแต่ก็สัมผัสได้ว่าเป็นการแข่งขันที่สนุก แมตช์นี้เป็นครั้งแรกที่ลงแข่งด้วย ชอบที่ใช้ทักษะการเล่น และจินตนาการ และไม่มีการปะทะ ทำให้ไม่เจ็บตัว แต่เหนื่อยกว่าการแข่งขันประเภทต่อสู้
วิชิต สิทธิกันฑ์ ผู้ฝึกสอนเทควันโดทีมชาติไทย เปิดเผยว่า ทัวร์นาเมนต์นี้ถือเป็นการชิงชัยในสนามที่ 3 ของศึกพีทีที ไทยแลนด์ เทควันโด กรังด์ปรีซ์ แล้ว สนามนี้เป็นการเก็บคะแนนของรุ่นประชาชน เฟ้นหาดาวรุ่ง และดาวเด่นเข้าไปเป็นตัวแทนของทีมชาติไทย ความพิเศษหนนี้คือเป็นครั้งแรกที่มีจัดการแข่งขันเทควันโดเสมือนจริง หรือแบบเวอร์ชวลครั้งแรกในไทย ซึ่งใช้ทักษะในกีฬาเทควันโดผสมกับเกม และเวลานี้สหพันธ์เทควันโดโลกมีแนวทางในการโปรโมทการแข่งขันแบบเสมือนจริงอย่างต่อเนื่อง มีการจัดแมตช์นานาชาติ และชิงแชมป์โลก รวมถึงเตรียมผลักดันเข้าไปอยู่ในโอลิมปิกเกมส์ ในการแข่งขันแบบอีสปอร์ตด้วย ซึ่งสมาคมก็ตั้งเป้าที่จะพัฒนานักกีฬาในประเภทนี้ให้ขึ้นมาอยู่ในระดับแนวหน้าในอนาคตอันใกล้นี้ด้วย”
ด้านเยาวภา บุรพลชัย เผยว่า สนามที่ 3 นี้ ได้รับการตอบรับดีมาก สนามนี้มีการแข่งขันแบบเวอร์ชวลด้วย ถือเป็นมิติใหม่ของวงการกีฬาเทควันโดไทย ที่จะได้เห็นเทคโนโลยีเข้ามาอยู่ในการแข่งขันเทควันโด ซึ่งสนามนี้ตนเองก็ลงแข่งขันแบบเวอร์ชวลด้วย จะลงแข่งวันที่ 24 ส.ค.นี้ ส่วนตัวมองว่าการแข่งขันทัวร์นาเมนต์แบบนี้ถือเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของเมืองหัวหินที่ดีด้วย
“น้องๆ ในปัจจุบัน ตนติดตามและเฝ้าดูอยู่เรื่อยๆ ซึ่งหลายคนที่มีทักษะที่ดีและฝีมือที่ยอดเยี่ยม ที่สำคัญเด็กๆสมัยนี้เริ่มเล่นกันตั้งแต่อายุยังน้อย ทำให้เมื่อขึ้นสู่วัยรุ่นหลายคนจึงมีฝีมือที่เจนจัดและเก่งมากๆ ตนเชื่อว่าหากประเทศไทยมีการจัดการแข่งขันแบบนี้บ่อยๆอย่างต่อเนื่อง ก็จะมีนักกีฬาก้าวขึ้นมาเป็นกำลังสำคัญของทีมชาติ ก้าวไปสร้างความสำเร็จในระดับโลกแบบไม่ขาดตอนแน่นอน”