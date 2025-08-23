ปูรณ์ภัสสร แชมป์เซเบอร์ 19 ปี ซิวแล้ว 2 แชมป์ ศึกฟันดาบประเทศไทย
เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม เป็นวันที่สองของการแข่งขันกีฬาฟันดาบรายการ ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2568 ที่ห้องไดมอนด์ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต ชั้น 5
ไฮไลต์อยู่ที่ ปูรณ์ภัสสร ห้วยหงส์ทอง จากชมรมฟันดาบกองทัพอากาศ แชมป์รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี คนล่าสุด โดยคว้าอีก 1 เหรียญทองในรุ่นใหญ่กว่า ประเภทเซเบอร์
บุคคลหญิง รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี ด้วยการเอาชนะ ญาณิศา คัยนันทร์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในรอบชิงชนะเลิศไปด้วย สกอร์ 15 ต่อ 12 คะแนน เป็นดับเบิ้ลแชมป์ของ ปูรณ์ภัสสร และยังมีลุ้นอีกหนึ่งอีเว้นท์ในรุ่นทั่วไปอีกด้วย ส่วนเหรียญทองแดงเป็นของ ปาริชาติ โกลาน จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ อชิรญา เพสตาเนิร์ส จากอันดามันภูเก็ต เฟนซิ่ง คลับ
ส่วนประเภทเอเป้ บุคคลชาย รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี ยุทธนา นรสาร จากโรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง เจ้าของเหรียญทองแดงในรุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี ก็โชว์ฟอร์มเจ๋ง พลิกเอาชนะ ธนัท ศุภนะประสิทธิ์ จากโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ มือ 2 ของรายการ ในรอบก่อนรองชนะเลิศ และทำผลงานได้ดีต่อเนื่องจนเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศกับนักกีฬาจากจังหวัดชุมพร ณัฐภัทร พลับแก้ว แต่เป็น ยุทธนา ที่ทำได้ดีกว่า เอาชนะไปด้วยสกอร์ 15 ต่อ 11 คว้าเหรียญทองไปครอง ในขณะที่ ณัฐภัทร ได้เหรียญเงิน ส่วนเหรียญทองแดงเป็นของนักกีฬาจากโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ ศิริอนันต์ อ่อนสี และ ศุภชัย อ่อนอ้วน
สำหรับรายการนี้ทาง สมาคมกีฬาฟันดาบแห่งประเทศไทยฯ จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ 60 ปี การก่อตั้งสมาคมกีฬาฟันดาบแห่งประเทศไทยฯ ทั้งยังเป็นการแข่งขันเพื่อ ชิงถ้วยพระราชทานของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ, สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ, สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ และ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติฯ สำหรับทีมที่ทำคะแนนสูงสุดในแต่ละรายการอีกด้วย
ในวันที่ 24 สิงหาคม นี้ยังมีชิงชัยกันอีก 10 เหรียญทอง เริ่มแข่งขันตั้งแต่เวลา 09.00 น. ผู้ที่สนใจสามารถรับชมการแข่งขันได้ฟรี