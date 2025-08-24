กีฬาในประเทศ

พันธวัชคว้าแชมป์เพาะกายเอเชีย ไทยกวาดถ้วยรวมทั้งชาย-หญิง

การแข่งขันเพาะกายและฟิตเนสชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย ครั้งที่ 57 ประจำปี 2568 ที่โรงแรมอเล็กซานเดอร์ หัวหมาก เป็นการแข่งขันวันที่ 3 วันสุดท้าย โดยมีดาโต๊ะ พอล ชัว ประธานสหพันธ์กีฬาเพาะกายและฟิตเนสโลก ปิดการแข่งขัน ร่วมด้วย นายศุกรีย์ สุภาวรีกุล รองประธานสหพันธ์ กีฬาเพาะกายและฟิตเนสโลก และ นายกสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย

วันสุดท้าย มีการ ชิงแชมป์ทั้งหมด 9 เหรียญทอง และ แขมป์ออฟแชมป์ อีกรายการ ที่เอาแชมป์เพาะกาย รวมทั้งหมด 10 รุ่นมาประชันกล้ามเพื่อหามิสเตอร์ เอเชีย 2025

สำหรับนักกีฬาไทยลงแข่งขัน 4 คน หลังจาก วันแรก ได้ 3 เหรียญทอง 6 เหรัยญเงิน 2 เหรียญทองแดง ในวันที่ 2 ได้ 8 เหรียญทอง 6 เหรียญเงิน 2 เหรัยญทองแดง รวม 2 วัน นักกีฬาไทย ได้ 11 เหรัยญทอง 12 เหรียญเงืน 4 เหรียญทองแดง

ในวันที่ 3 นักกีฬาไทย ได้เหรียญทองเดียว จากเพาะกายชาย รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 100 กก. พันธวัช นิมิตภาคภูมิ คว้าเหรียญทองไปครอง และเป็นแชมป์ครั้งแรก

พันธวัชเปิดเผยว่า ดีใจมากที่ได้แชมป์เอเชียเป็นครั้งแรก ก่อนหน้านี้ได้ที่ 3 เอเชีย ปี 2023 และปีนี้ ได้แชมป์ประเทศไทยและเป็นมิสเตอร์ ไทยแลนด์ 2025 เคยติดทีมชาติมาตั้งแต่ปี 2016 แต่เลิกเล่นไป 4 ปี เพื่อพักรักษาร่างกาย จนกลับมาติดทีมชาติอีกครั้งปี 2021 และได้ที่ 4 ชิงแชมป์โลก ที่ภูเก็ต ปีนี้ หลังจากได้แชมป์เอเชีย วางเป้าหมายต่อไปอยากก้าวไปแชมป์โลกให้ได้

ส่วนผลประเภทอื่นๆ เลดี้ โมเดลฟิสิค หญิง อายุ 35 ปี ขึ้นไป ยุพาพร สืบสวน ได้เหรียญเงินโมเดลฟิสิค หญิง รุ่นความสูงเกิน 170 ซม.โยธกา สงวนวงษ์ แชมป์อาเซียน ได้เหรียญทองแดง
โมเดลฟิสิค หญิง รุ่นความสูงไม่เกิน 170 ซม.วดีฑารัศมิ์ ทูลธรรม ได้ที่ 4

สรุปรวม 3 วัน ไทยได้ 11 เหรียญทอง 13 เหรียญเงิน 5 เหรียญทองแดง

นอกจากนี้ ไทย ยังได้รางวัลชนะเลิศ ถ้วยคะแนนรวม ทีมชาย และ ทีมหญิง อีกด้วย

นายศุกรีย์กล่าวว่า ครั้งนี้ เป็นครั้งแรก ที่ไทย เปิดขายบัตร ตามที่สหพันธ์เพาะกายนานาชาติ แนะนำมา เนื่องจาก แข่งขันในสถานที่ปิด อย่างโรงแรมอเล็กซานเดอร์ ไม่ได้แข่งในสถานที่เปิดแบบห้างสรรพสินค้า และอีกอย่างมีที่นั่งจำกัดด้วย ทำให้ต้องจำหน่ายบัตร ประกอบกับ ทางสมาคมฯ ต้องออกค่าใช้จ่ายในการแข่งขันเองด้วย ส่วนนี้จะมาช่วยเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันของสมาคมฯ และ เป็นอีกแนวทางสำหรับการแข่งขันเพาะกายในโรงแรม

 