ราชนาวีซิวฟอยล์ชาย ชญาดาแชมป์ฟอยล์หญิง ศึกฟันดาบชิงชนะเลิศประเทศไทย
การแข่งขันกีฬาฟันดาบรายการ ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2568 ชิงถ้วยพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่ห้องไดมอนด์ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต ชั้น 5 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม เป็นการแข่งขันวันที่สาม
โดยในวันนี้เป็นการแข่งขันของรุ่นใหญ่ที่มีตัวหลักเป็นทีมชาติไทย ชุดซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพสิ้นปีนี้ รวมถึงนักกีฬาฟันดาบจากทั่วทุกภูมิภาคเข้าร่วมการแข่งขันกันอย่างคับคั่ง
เริ่มที่ประเภทฟอยล์บุคคลชาย รุ่นทั่วไป เป็นการพบกันระหว่างเพื่อนร่วมทีมซีเกมส์ ที่ต้องสู้กันถึงฎีกาเพื่อชิงความเป็นเบอร์ 1 ของประเทศ ระหว่าง ราชนาวี ดีจริง จากเชียงใหม่ เฟนซิ่ง อะคาเดมี และ นทกช หวังไพสิฐ จากมาสเตอรี่ เฟนซิ่ง คลับ ในรอบชิงชนะเลิศ ยกแรก ราชนาวี นำอยู่ที่ 11 ต่อ 9 แถมใบแดงติดตัวอีก 1 ใบ มายกสอง นทกช ตีตื้นขึ้นมาที่ 14 ต่อ 14 แต่เป็นราชนาวีที่เอาชนะไปได้ในที่สุด คว้าเหรียญทองไปได้อย่างสุดมัน ส่วนเหรียญทองแดงเป็นของ เจ้าคุณ จันทร์ศิริธร จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ ศิษฎิพัฒน์ ดวงพัตรา จาก เบลด เฟนซิ่ง แบงค็อก
ส่วนประเภทฟอยล์บุคคลหญิง รุ่นทั่วไป เป็นการพบกันระหว่าง ชญานุศภัฒค์ ชินนะเกิดโชค จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ชญาดา สมิทธิสุกุล จาก เบลด เฟนซิ่ง แบงค็อก ซึ่งทั้งคู่เป็นตัวหลักในซีเกมส์ชุดปัจจุบัน รูปเกมเป็นไปอย่างสูสีจนถึงยกสุดท้าย และเป็นชญาดาที่ทำได้ดีกว่า คว้าเหรียญทองไปครอง ด้วยการเอาชนะไปอย่างฉิวเฉียดเพียงแต้มเดียว สกอร์ 15 ต่อ 14 คะแนน ส่วนเหรียญทองแดงเป็นของ นรมล หลงทอง จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ สุชานารถ รุ่งเรือง จากมาสเตอรี่ เฟนซิ่ง คลับ
ในวันที่ 25 สิงหาคม มีชิงชัยกัน 4 เหรียญทอง เริ่มแข่งขันตั้งแต่เวลา 9.00-17.00 น. ผู้ที่สนใจสามารถรับชมการแข่งขันได้ฟรีที่ ห้องไดมอนด์ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต ชั้น 5