นักตบสาวไทยเชือดสวีเดนขาดลอย 3-0 เซต การันตีเข้ารอบ 16 ทีม ศึกชิงแชมป์โลกสดใส
นักวอลเลย์บอลสาวทีมชาติไทย คว้าชัยชนะ 2 แมตช์รวด ด้วยการเอาชนะสวีเดน 3-0 เซต ในการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก 2025 แมตช์ที่ 2 ของกลุ่มเอ ที่อินดอร์สเตเดียม หัวหมาก เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม
แมตช์แรกของกลุ่มเอ ไทย ชนะ อียิปต์ 3-1 เซต ส่วนสวีเดน แพ้ เนเธอร์แลนด์ 2-3 เซต
ผู้เล่นชุดแรกของไทย ได้แก่ พรพรรณ เกิดปราชญ์, ชัชชุอร โมกศรี, ทัดดาว นึกแจ้ง, พิมพิชยาก๊กรัมย์, ศศิภาพร จันทวิสูตร, วิมลรัตน์ ทะนะพันธุ์ โดยมีปิยะนุช แป้นน้อย เป็นตัวรับอิสระ
สาวไทยไม่ทำให้กองเชียร์ผิดหวัง ชนะไปแบบขาดลอย 3-0 เซต 25-18, 25-20, 25-22 และชนะ 2 แมตช์รวด เข้ารอบ 16 ทีมแน่นอนแล้ว
ผลอีกคู่ในกลุ่มเอ เนเธอร์แลนด์ ชนะ อียิปต์ 3-0 เซต 25-15, 25-13, 25-13
แมตช์สุดท้ายของกลุ่ม ในวันที่ 26 สิงหาคม เวลา 20.30 น. ที่อินดอร์สเตเดียม ไทย พบ เนเธอร์แลนด์ เป็นการชิงแชมป์ของกลุ่มเอ