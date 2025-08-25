เตรียมเข้าครม.เพิ่มอัดฉีดซีเกมส์ ทองรับรวม 5 แสน – วางมาตรการตรวจพาสปอร์ตเข้มข้น
“บิ๊กเอ” ผศ.พิมล ศรีวิกรม์ ประธานคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยฯ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยฯ ที่ห้องประชุมคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยฯ ถนนศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม โดยมีคณะกรรมการเข้าประชุมโดยพร้อมเพรียง
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในที่ประชุมมีการพูดคุยในหลายประเด็นโดยเฉพาะเรื่องของการเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ซึ่งมีปัญหาในส่วนของเบี้ยเลี้ยงนักกีฬาที่ไม่ออกตั้งแต่เดือนพฤษภาคมเป็นต้นมา แต่ผศ.พิมล ได้แจ้งในที่ประชุมทราบว่าตอนนี้เหลือแค่ขั้นตอนการเบิกจ่ายเท่านั้นและให้ทุกสมาคมฯ สบายใจได้ว่าจะได้รับเงินเบี้ยเลี้ยงเร็วๆ นี้แน่นอน
นอกจากนี้ในที่ประชุมยังได้มีการแต่งตั้ง “บิ๊กต้อม” นายธนา ไชยประสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการโอลิมปิคฯ เป็นหัวหน้าคณะนักกีฬาชุดซีเกมส์ ครั้งที่ 33 และพล.ร.อ.อภิวัฒน์ ศรีวรรธนะ เหรัญญิกคณะกรรมการโอลิมปิคณ เป็นหัวหน้าคณะนักกีฬาไทย ชุดเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 20 ที่ประเทศญี่ปุ่น
ภายหลังการประชุม ผศ.พิมล กล่าวว่า การประชุมวันนี้มีการพูดคุยกันหลายเรื่องที่สำคัญก็คือการเบิกจ่ายเบี้ยเลี้ยงชุดซีเกมส์ ซึ่งตอนนี้เงินมาพร้อมรอแค่สมาคมฯ เบิกจ่ายเท่านั้น คิดว่าไม่น่ามีปัญหาอะไร แต่ก็ต้องกังวลต่อในงวดของเดือนสิงหาคม-กันยายน ว่าเงินจะพร้อมเบิกเมื่อไหร่ แต่ทางนายสรวงศ์ เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬายืนยันว่าจะมีพร้อมให้เบิกจ่ายแน่นอน
ประธานโอลิมปิคไทยฯ กล่าวต่อว่า อีกเรื่องหนึ่งที่เป็นข่าวดีที่ได้แจ้งก็คือเรื่องการเพิ่มเงินรางวัลซีเกมส์ ที่เป็นนโยบายตอนเลือกตั้งประธานโอลิมปิคฯ ทางนายสรวงศ์มีการตั้งคณะทำงานเพื่อแก้ระเบียบ แต่มันต้องใช้เวลา จึงเสนอทางแก้สำหรับซีเกมส์ครั้งนี้ คือทำเรื่องขอตั้งงบเงินรางวัลซีเกมส์เป็นอัดฉีดพิเศษให้แทน จากเดิมเงินรางวัลตามหลักเกณฑ์ของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ เหรียญทอง 3 แสนบาท ก็จะมีอัดฉีดจากรัฐบาลอีก 2 แสน รวมเป็น 5 แสนบาท, เหรียญเงินจากเดิม 1.5 แสนบาท ได้อัดฉีดเพิ่ม 1.5 แสน รวมเป็น 3 แสนบาท และเหรียญทองแดง จากเดิมได้ 75,000 บาท ได้อัดฉีดอีก 75,000 บาท เป็น 1.5 แสนบาท ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของการเข้าคณะรัฐมนตรีเพื่อขออนุมัติ แต่ไม่น่ามีปัญหาอะไร
ด้านนายชัยภักดิ์ ศิริวัฒน์ รองประธานคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยฯ กล่าวถึงประเด็นนักกีฬากัมพูชาที่ลงทะเบียนเข้าแข่งขันว่า ตอนนี้ยังบอกจำนวนที่แน่นอนไม่ได้ มีลงทะเบียนมาราวๆ400-500 คนแล้ว แม้ว่าจะแจ้งไปว่าไม่อยากให้มากันเยอะก็ตาม แต่เราก็ไม่สามารถไปห้ามได้เช่นกันเพราะกีฬาเป็นส่วนที่ต้องแยกจากการเมืองให้ชัดเจน และหวังว่าสถานการณ์ทุกอย่างจะจบลงด้วยดีก่อนการแข่งขัน
“ส่วนปัญหาเรื่องของการตรวจเพศสภาพ เราให้เป็นเรื่องของความสมัครใจ แต่มันก็มีหลายชาติร้องขอเข้ามาให้มีการตรวจนักกีฬาบางคน ทว่าสุดท้ายต้องอยู่ที่ความสมัครใจที่จะตรวจด้วย” นายชัยภักดิ์ กล่าว
นายชัยภักดิ์ กล่าวปิดท้ายว่า ขณะที่ปัญหาการสวมสัญชาตินั้น เรามีการวางระบบว่าจะต้องตรวจพาสปอร์ตนักกีฬาตั้งแต่เดินทางเข้าประเทศ อย่างเช่นถ้าตอนเดินทางเข้ามาใช้พาสปอร์ตหนึ่ง แล้วตอนลงแข่งจะใช้อีกพาสปอร์ตหนึ่งไม่ได้ แล้วถ้าพาสปอร์ตไม่ตรงกับที่ลงทะเบียนเข้าแข่งขันมา ก็ไม่ผ่านตั้งแต่ตอนตรวจคนเข้าเมืองแล้ว