4 นักเทนนิสไทยฟอร์มแรง! ทะลุเมนดรอว์ศึกไอทีเอฟ เวิลด์ เทนนิส ทัวร์ 2025
การแข่งขันเทนนิสนานาชาติ ไอทีเอฟ เวิลด์ เทนนิส ทัวร์ 2025 ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม เข้าสู่สัปดาห์ที่ 2 ในรายการ G H BANK ITF World Tennis Tour 2025 (2) ซึ่งมีเทนนิสหญิง W35 ชิงเงินรางวัลรวม 30,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 1,016,700 บาท และชาย M15 ชิงเงินรางวัลรวม 15,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 508,350 บาท เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม เป็นรอบคัดเลือกวันสุดท้าย ผู้ชนะได้สิทธิ์แข่งขันรอบเมนดรอว์
ประเภทหญิงเดี่ยว “ออมสิน” อัญชิสา ฉันทะ นักหวดสาวไทยที่เคยสร้างชื่อในระดับทีมชาติมาแล้ว ถูกจัดให้เป็นมือวาง 7 ของรอบคัดเลือก ลงสนามชิงตั๋วเมนดรอว์กับ ฟาง อัน ลิน มือวาง 10 จากไต้หวัน และหลังจากทั้งคู่เรียกฟอร์มเก่งออกมาสู้กัน ผ่านไป 64 นาที เป็น อัญชิสา ที่ทำหน้าที่ของตัวเองได้เป็นอย่างดี เอาชนะด้วยสกอร์ 6-3 และ 6-2 ผ่านเข้ารอบเมนดรอว์ต่อไป ซึ่งรอบแรก จะพบกับ หวัง หยูหาน จากจีน
ทางด้าน “เมฆ” จิรัฏฐ์ นวสิริสมบูรณ์ อดีตทีมชาติไทย ซึ่งในรายการนี้ถูกจัดให้เป็นมือวาง 8 ของรอบคัดเลือก ประเภทชายเดี่ยว พลิกจากที่แพ้เซตแรกแบบขาดลอยให้แก่ อาร์จุน เมห์โรตรา มือวาง 15 จากออสเตรเลีย กลับมาเป็นฝ่ายแซงเอาชนะ 2-1 เซต 0-6, 6-4 และซูเปอร์ไทเบรก 10-6 จิรัฏฐ์ ลอยลำเข้ารอบเมนดรอว์ทันที โดยรอบแรก จะพบกับ แม็กซิม ชิน จากอุซเบกิสถาน
นอกจากนี้ ยังมี 2 หนุ่มไทยที่คว้าตั๋วเมนดรอว์ได้เช่นกัน โดย กฤติน โกยกุล ชนะ ทัดพงษ์ กมลปัญญากร 6-3, 6-2 ขณะที่ นพดล น้อยกอ ชนะ คงทรัพย์ คงคา 6-4, 1-6 และซูเปอร์ไทเบรก 13-11 ส่งผลให้มีนักเทนนิสไทยได้สิทธิ์เข้ารอบเมนดรอว์ทั้งหมด 4 คน
ในส่วนผลการแข่งขันคู่อื่น ๆ มีดังนี้ ชายเดี่ยว รอบคัดเลือก รอบสุดท้าย คุณานันท์ พันธราธร แพ้ ชู ซอกฮยอน (เกาหลีใต้) 4-6, 3-6 ธานโด ลองเว-สมิธ (แอฟริกาใต้) ชนะ แอน ซุค (เกาหลีใต้) 3-6, 6-3 และซูเปอร์ไทเบรก 10-8
อัมมาร์ ฟาเลห์ อัลฮอกบานี (ซาอุดีอาระเบีย) ชนะ คิม ดง จู (เกาหลีใต้) 4-6, 6-1 และซูเปอร์ไทเบรก 10-8 ยูตะ โทมิดะ (ญี่ปุ่น) ชนะ ทารัน คาร์รา (อินเดีย) 6-4, 6-2 ดีราช โกดันชา ศรีนิวาสัน (อินเดีย) ชนะ อาธาร์วา ชาร์มา (อินเดีย) 7-6(10), 4-6 และซูเปอร์ไทเบรก 10-8
หญิงเดี่ยว รอบคัดเลือก รอบสุดท้าย เทียน ฟรางหราน (จีน) ชนะ เอลีส เซ (นิวซีแลนด์) 6-1, 6-3 หยวน เฉิงอี้ยี่ (จีน) ชนะ อัญชลี ราธี (อินเดีย) 6-4, 6-0 ลิซ่า-มารี ริโอซ์ (ญี่ปุ่น) ชนะ นัตสึมิ คาวากุจิ (ญี่ปุ่น) 3-6, 6-2 และซูเปอร์ไทเบรก 10-8 เอลิน่า เนปลี ชนะ คิม ยูจิน (เกาหลีใต้) 6-4, 6-3 จาง กาอึล (เกาหลีใต้) ชนะ ชอย ออนยู (เกาหลีใต้)6-4, 6-3
อนึ่ง ศึกเทนนิส “จี เอช แบงก์ ไอทีเอฟ เวิลด์ เทนนิส ทัวร์ 2025 (2) จะแข่งขันถึงวันที่ 31 สิงหาคมนี้ จัดโดย สหพันธ์เทนนิสนานาชาติ (ไอทีเอฟ) ร่วมกับ สมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยฯ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน