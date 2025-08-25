เซ็นทรัล รีเทล ผนึก มาสเตอร์การ์ด เปิดตัวแคมเปญ Shop Fun, Run Far to Tokyo Marathon 2026 ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์นักช้อปสายรันเนอร์ครั้งแรกในไทย
เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้นำค้าปลีก- ค้าส่งในไทย จับมือกับมาสเตอร์การ์ด ผู้นำเทคโนโลยีการชำระเงินระดับโลก เปิดตัวแคมเปญ ‘Shop Fun, Run Far to Tokyo Marathon 2026’ ครั้งแรกในประเทศไทย วันที่ 1 กันยายน – 30 กันยายน ที่จะเปลี่ยนทุกยอดใช้จ่ายที่ร้านค้าในเครือเซ็นทรัล รีเทล ให้กลายเป็นประสบการณ์สู่อีเวนต์ระดับโลก ร่วมกับมาสเตอร์การ์ด ที่เป็น Official Partner ด้านการชำระเงินแต่เพียงผู้เดียวของโตเกียว มาราธอน ในช่วงปี 2025-2028 ประสบการณ์ในครั้งนี้จึงเอ็กซ์คลูซีฟให้กับลูกค้าที่ถือบัตรมาสเตอร์การ์ดเท่านั้น
ปิยวรรณ ลีละสมภพ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโสฝ่ายการตลาด บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า เพราะลูกค้าคือคนที่สำคัญที่สุดของเซ็นทรัล รีเทล เราจึงเลือกหาประสบการณ์ที่ดีที่สุดเพื่อมอบให้กับลูกค้าอยู่เสมอ และเหตุผลนี้จึงเป็นที่มาของแคมเปญ Shop Fun, Run Far to Tokyo Marathon 2026 โดยมีพาร์ทเนอร์อย่างมาสเตอร์การ์ดผู้สนับสนุนหลักของ Tokyo Marathon มาร่วมมอบสิทธิประโยชน์ในครั้งนี้ด้วย ซึ่งแคมเปญนี้ถือเป็นครั้งแรกของค้าปลีกในไทยที่นำประสบการณ์ระดับ World Marathon Majors มามอบให้กับลูกค้าชาวไทย โดยไม่ต้องลุ้นจับฉลากหรือแข่งขันใด ๆ ถือเป็นการคืนกำไรให้กับลูกค้า และยังสอดรับกับกลยุทธ์ New Heights, Next Growth ของเซ็นทรัล รีเทล ในด้าน Reinforce Customer Focus ที่เราเข้าใจ เข้าถึง และมุ่งตอบโจทย์ลูกค้าในทุกไลฟ์สไตล์ โดยในแคมเปญนี้เน้นลูกค้านักช้อปสายรันเนอร์ที่ใส่ใจในสุขภาพ และรักในการวิ่ง ที่เป็นที่นิยมมากขึ้นเรื่อย ๆ โดยการเข้าร่วมแคมเปญนี้สามารถลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน The1 และใช้จ่ายด้วยบัตรมาสเตอร์การ์ดที่ร้านค้าในเครือเซ็นทรัล รีเทล กว่า 1,800 แห่งทั่วประเทศ ครบ 200,000 บาท ระหว่างวันที่ 1 กันยายน – 30 กันยายน ก็มีสิทธิได้เป็น 25 คนแรกที่ได้รับ BIB เพื่อเข้าร่วมวิ่งใน งานโตเกียว มาราธอน 2026 งานที่นักวิ่งทั่วโลกต่างรอคอย ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เรามั่นใจว่าแคมเปญนี้จะประสบความสำเร็จ และถูกใจกลุ่มลูกค้าสายแอคทีฟอย่างแน่นอน ยิ่งไปกว่านั้นสำหรับลูกค้าที่ลงทะเบียนเข้าร่วมแคมเปญ 1,000 ท่านแรก จะได้รับคูปองส่วนลดจากซูเปอร์สปอร์ต มูลค่า 2,650 บาท และพิเศษสำหรับลูกค้า 25 ท่านแรกที่ช้อปสะสมครบตรงตามเงื่อนไข จะได้เข้าร่วมกิจกรรม Road To Marathon ที่ลูกค้าจะได้มาซ้อมวิ่งก่อนลงสนามจริงกับโค้ชและผู้เชี่ยวชาญด้านการวิ่ง สนับสนุนโดย ซูเปอร์สปอร์ต ในเครือเซ็นทรัล รีเทล”
วินนี่ วอง ผู้จัดการประจำประเทศไทยและเมียนมา มาสเตอร์การ์ด กล่าวว่า มาสเตอร์การ์ดให้ความสำคัญกับการเชื่อมโยงผู้คนเข้ากับสิ่งที่พวกเขาหลงใหลมาโดยตลอด ซึ่งกีฬาถือเป็นหนึ่งในประสบการณ์อันล้ำค่าที่สามารถเชื่อมโยงผู้คนจากหลากหลายวัฒนธรรมเข้าด้วยกัน นี่จึงเป็นเหตุผลที่มาสเตอร์การ์ดให้การสนับสนุนรายการกีฬาระดับโลกอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นฟุตบอลยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก, เทนนิสแกรนด์สแลม ออสเตรเลียน โอเพ่น จนถึงการเป็นพันธมิตรด้านการชำระเงินอย่างเป็นทางการของโตเกียว มาราธอน Tokyo Marathon หนึ่งในรายการวิ่งที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลก โดยมาสเตอร์การ์ดรู้สึกดีใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมมือกับเซ็นทรัล รีเทล เพื่อส่งมอบประสบการณ์สุดพิเศษอย่างโตเกียว มาราธอน ให้กับผู้ถือบัตรในประเทศไทย โดยแคมเปญ Shop Fun, Run Far to Tokyo Marathon 2026 เป็นเครื่องพิสูจน์ที่ชัดเจนของการที่เราสามารถเปลี่ยนการใช้จ่ายในชีวิตประจำวันให้กลายเป็นโอกาสพิเศษ พร้อมมอบสิทธิประโยชน์และโอกาสเข้าร่วมหนึ่งในมาราธอนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก โดยการจับมือกันในครั้งนี้ไม่เพียงเป็นการเปิดโอกาสที่มากกว่าการเข้าสู่เส้นชัย แต่ยังสะท้อนถึงพันธกิจของมาสเตอร์การ์ดในการส่งมอบประสบการณ์ที่ประเมินค่าไม่ได้ (Priceless Experiences) ที่จุดประกายแรงบันดาลใจ และเชื่อมโยงผู้คนกับสิ่งที่พวกเขาชื่นชอบ ในช่วงเวลาที่มีความหมายที่สุด”
ด้านภณ ณวัสน์ ภู่พันธัชสีห์ นักวิ่งและนักแสดงชื่อดังช่อง 3 เผยว่า ในฐานะลูกค้าประจำที่ช้อปครบทุกร้านในเครือเซ็นทรัล รีเทล ผมประทับใจในความครบครันของสินค้าและบริการที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็นห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ท็อปส์ เพาเวอร์บาย รวมไปถึงซูเปอร์สปอร์ตที่ตอบโจทย์คนรักสุขภาพและการวิ่งอย่างผม เพราะมีครบทุกอย่างจริง ๆ ทั้งรองเท้า เสื้อผ้า อุปกรณ์ออกกำลังกาย อีกทั้งเซ็นทรัล รีเทล ยังมีช่องทางการชำระเงินที่สะดวกสบายและปลอดภัย โดยเฉพาะการใช้บัตรมาสเตอร์การ์ด ที่มาพร้อมสิทธิประโยชน์ที่คุ้มค่าในทุก ๆ การใช้จ่าย และเมื่อผมได้ทราบว่าเซ็นทรัล รีเทล ร่วมมือกับมาสเตอร์การ์ด จัดแคมเปญ Shop Fun, Run Far to Tokyo Marathon 2026 ก็รู้สึกตื่นเต้นเป็นพิเศษ เพราะเป็นการผสมผสานไลฟ์สไตล์การช้อปปิ้งเข้ากับประสบการณ์วิ่งระดับโลกได้อย่างลงตัว อีกทั้งโตเกียว มาราธอน ก็เป็นงานวิ่งที่ผมเคยได้เข้าร่วมในปี 2023 ถือเป็นประสบการณ์ที่น่าประทับใจและเป็นความภูมิใจที่สามารถก้าวข้ามลิมิตของตัวเองได้ โดยผมสามารถวิ่งมาราธอน Sub 5 จบด้วยเวลา 4 ชั่วโมง 52 นาที 44 วินาที ซึ่งถือเป็นเวลาที่ดีที่สุดที่ผมเคยทำได้ ที่สำคัญบัตรเข้าร่วมวิ่งในงานนี้ก็นับว่าหายากมาก ๆ เป็น Rare Item ที่นักวิ่งทั่วโลกต้องการ และเป็นความฝันของนักวิ่งจำนวนมาก ดังนั้นการได้วิ่งผ่านแลนด์มาร์กสำคัญของกรุงโตเกียวเคียงข้างนักวิ่งจากนานาประเทศ นับเป็นประสบการณ์ที่เต็มไปด้วยแรงบันดาลใจ แคมเปญนี้จึงถือเป็นโอกาสพิเศษสำหรับนักวิ่งชาวไทยที่จะได้สัมผัสเสน่ห์ของงานวิ่งระดับเวิลด์คลาสอย่างแท้จริง”
สำหรับแคมเปญ Shop Fun, Run Far to Tokyo Marathon 2026 เซ็นทรัล รีเทล และมาสเตอร์การ์ด พร้อมมอบประสบการณ์ระดับโลกกับโอกาสสุดพิเศษในการเข้าร่วมโตเกียว มาราธอน 2026 มหกรรมวิ่งมาราธอนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดงานหนึ่งของโลก โดยมอบสิทธิ์เข้าวิ่งในงานให้ลูกค้า 25 คนแรกที่มียอดใช้จ่ายสะสมผ่านบัตรมาสเตอร์การ์ดครบ 200,000 บาท ระหว่างวันที่ 1 กันยายน – 30 กันยายน 2568 สำหรับการซื้อสินค้าจากร้านค้าในเครือเซ็นทรัล รีเทล กว่า 1,800 สาขาทั่วประเทศ อาทิ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล, โรบินสัน, ซูเปอร์สปอร์ต, เซ็นทรัล มาร์เก็ตติ้ง กรุ๊ป, ท็อปส์ ฟู้ด ฮอลล์, ท็อปส์, ท็อปส์ เดลี่, ท็อปส์แคร์, มัทสึคิโยะ, ไทวัสดุ, บีเอ็นบี โฮม, ออโต้วัน, โก! ว้าว, เพาเวอร์บาย, ออฟฟิศเมท และบีทูเอส โดยสามารถลงทะเบียนรับสิทธิ์ผ่าน The1 Application ทั้งนี้ เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดเกี่ยวกับแคมเปญ Shop Fun, Run Far to Tokyo Marathon 2026 เพิ่มเติมได้ที่ www.centralretail.com และ Facebook: Central Retail