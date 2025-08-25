ส.ยกเหล็กไทย จับมือ กกท.จัดติวเข้มความรู้วิทย์กีฬา ให้กับโค้ช-นักกีฬา
สมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ส่งเสริมและสนับสนุนทางด้านวิชาการให้แก่จอมพลังทีมชาติไทยอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดร่วมมือกับ การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) จัดอบรมให้ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ด้าน “บิ๊กปรัช” นายปรัชญา กีรตินันท์ นายกสมาคมฯ เชื่อมั่นว่าผู้เข้ารับการอบรมจะสามารถนำไปต่อยอดในการพัฒนาตนเอง
นายปรัชญา กีรตินันท์ นายกสมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2568 ที่ผ่านมา การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) ร่วมกับสมาคมกีฬายกน้ำหนักฯ จัดอบรมทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาให้แก่ผู้ฝึกสอนและนักกีฬายกน้ำหนักทีมชาติไทยที่เก็บตัวอยู่ที่ศูนย์ฝึกยกน้ำหนักการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจอย่างถูกต้อง
โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิประกอบด้วย ศ.ดร.เจริญ กระบวนรัตน์ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา และ ที่ปรึกษาศูนย์ฝึกแบดมินตันและวิทยาศาสตร์การกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย, ผศ.ดร.ธเนษฐ์พงษ์ สุขวงศ์ อ.ประจำสาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะวิทยาศาสตร์ ม.ราชภัฏจันทรเกษม และผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา กกท. และนายกรกิจ เสริมกิจเสรี ผู้ฝึกสอนและนักวิทยาศาสตร์การกีฬา เป็นผู้ให้ความรู้ ในครั้งนี้
นายปรัชญา กล่าวว่า ทางสมาคมเน้นเรื่องความรู้และความสามารถทางการกีฬาควบคู่กันไป หากผู้เข้ารับการอบรมสามารถทำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในการฝึกซ้อมและการแข่งขันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ทั้งต่อผู้ฝึกสอนและตัวของนักกีฬาเอง ทั้งนี้สมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทยมีความประสงค์ให้บุคลากร เจ้าหน้าที่และนักกีฬาของสมาคมฯ มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง