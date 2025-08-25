จุฬาฯแชมป์เซเบอร์ทีมหญิง ศึกฟันดาบชิงชนะเลิศประเทศไทย
การแข่งขันฟันดาบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2568 ชิงถ้วยพระราชทานของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่ห้องไดมอนด์ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต ชั้น 5 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม เป็นการแข่งขันประเภททีม 2 รายการ และประเภทบุคคลอีก 2 รายการ
ไฮไลต์อยู่ที่ประเภทเซเบอร์ทีมหญิง รอบชิงชนะเลิศ เป็นการขับเคี่ยวกันของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่มี ต้นข้าว โพธิ์แก้ว มือ 1 ทีมชาติไทย เป็นแกนหลัก พร้อมด้วย กัณฐ์รวี ทีฆะ, ญาณิศา คัยนันทน์ และ ไอศิกา โชเด็น เสมาภักดี โดยพบกับทีมเคพี เฟนซิ่ง คลับ บี ที่มี ปุณยนุช พิทักษ์ดวงกมล, สิริกัญญา เดชะคุณาพงศ์, วาสนา โพนทราย และ ศนันท์วัลย์ แจ้งเจนเวทย์ ซึ่งผลการแข่งขันปรากฏว่า ทีมจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นฝ่ายชนะไปด้วยสกอร์ 45 ต่อ 39 คะแนน ในขณะที่ทีมเคพี เฟนซิ่ง คลับ บี ได้เหรียญเงิน ส่วนเหรียญทองแดงเป็นของทีมเคพี เฟนซิ่ง คลับ เอ และ ชมรมฟันดาบกองทัพอากาศ
ส่วนรางวัลชนะเลิศคะแนนรวมในแต่ละประเภทของ รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี และ 19 ปี ชิงถ้วยรางวัลจากสมาคมฯ โดยมี ดร.พจน์ อร่ามวัฒนานนท์ นายกสมาคมกีฬาฟันดาบแห่งประเทศไทยฯ เป็นผู้มอบรางวัลดังต่อไปนี้
รางวัลชนะเลิศคะแนนรวมประเภทเอเป้ชาย ได้แก่ โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
รางวัลชนะเลิศคะแนนรวมประเภทเอเป้หญิง ได้แก่ โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง
รางวัลชนะเลิศคะแนนรวมประเภทฟอยล์ชาย ได้แก่ Blade Fencing Bangkok
รางวัลชนะเลิศคะแนนรวมประเภทฟอยล์หญิง ได้แก่ Mastery Fencing Club
รางวัลชนะเลิศคะแนนรวมประเภทเซเบอร์ชาย ได้แก่ Muangthong Fencing Academy
รางวัลชนะเลิศคะแนนรวมประเภทเซเบอร์หญิง ได้แก่ ชมรมฟันดาบกองทัพอากาศ
ในวันที่ 26 สิงหาคม ซึ่งเป็นวันสุดท้าย ยังเหลือชิงชัยกันอีก 4 เหรียญทอง รวมถึงการมอบรางวัลชนะเลิศคะแนนรวมซึ่งเป็นถ้วยพระราชทานฯ ในแต่ละประเภทอีกด้วย โดยแข่งขันตั้งแต่เวลา 9.00-17.00 น. ผู้ที่สนใจสามารถรับชมการแข่งขันได้ฟรีที่ ห้องไดมอนด์ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต ชั้น 5