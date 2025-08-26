รัชนกพ่ายมือรอง ร่วงรอบแรกขนไก่โลก หมิว-ครีมไม่พลาดฉลุยเข้ารอบสอง
การแข่งขันแบดมินตันชิงแชมป์โลก “บีดับเบิลยูเอฟ เวิลด์ แชมเปี้ยนชิพ 2025” ที่อาดิดาส อารีน่า ในกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส เมื่อคืนวันที่ 25 สิงหาคม เป็นการแข่งขันรอบแรก
ประเภทหญิงเดี่ยว “เมย์” รัชนก อินทนนท์ มือ 10 ของโลก พลาดท่าพ่ายให้กับ เหวียน ทุยลินห์ มืออันดับ 23 ของโลกจากเวียดนาม 0-2 เกม 17-21, 18-21 ตกรอบแรกไปอย่างน่าเสียดาย
ด้าน “หมิว” พรปวีณ์ ช่อชูวงศ์ มือ 6 ของโลก เอาชนะ จัสลิน ฮอย หยู หยาน จากสิงคโปร์ 2-0 เกม 21-14, 21-8 ผ่านเข้ารอบไปพบกับ อิชิกะ เจสวาล มืออันดับ 67 ของโลกจากสหรัฐ ส่วน “ครีม” บุศนันทน์ อึ๊งบำรุงพันธุ์ มืออันดับ 18 ของโลก เอาชนะ เทเรซ่า สวาบิโควา จากเช็ก 2-0 เกม 21-12, 21-8 เข้ารอบไปพบกับ เหยา เจียมิน มือ 13 ของโลกจากสิงคโปร์
ผลคู่อื่นๆ ชายเดี่ยว “กัน” กันตภณ หวังเจริญ มือ 46 ของโลก พ่าย อเล็กซ์ ลานิเยร์ มือ 7 ของโลกจากฝรั่งเศส 0-2 เกม 13-21, 20-22 / หญิงคู่ “เกน” ลักษิกา กัณละหะ กับ “จ๋อมแจ๋ม” ผไทมาส เหมือนวงศ์ คู่มือ 41 ของโลก แพ้ กรอนย่า ซอเมอร์วิลล์ กับ แองเจล่า หยู คู่มือ 30 ของโลกจากออสเตรเลีย 1-2 เกม 20-22, 21-17, 11-21 / ชายคู่ “พี” พีรัชชัย สุขพันธุ์ กับ “โอโม่” พรรคพล ธีระรัตน์สกุล คู่มือ 43 ของโลก แพ้ เฉิน ซี่ยี่ กับ เพรสลี่ย์ สมิธ คู่มือ 30 ของโลกจากสหรัฐ 0-2 เกม 20-22, 12-21