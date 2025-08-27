โค้ชลูกเด้งชาวจีน เปิดแคมป์ถ่ายทอดวิชาให้เยาวชนไทย
นายอภิทัย บำรุงพนิชถาวร รองเลขาธิการสมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธีเปิด “แคมป์พัฒนาศักยภาพเยาวชนไทยโดยผู้ฝึกสอนชาวจีน คลีนิกเทเบิลเทนนิสโดยผู้ฝึกสอนทีมชาติไทย” และ “การแข่งขัน เซต สตาร์ เทเบิลเทนนิส คัพ 2025” ที่ทีทีเอที อะคาเดมี่ แอนด์ เนชันแนล ทีม มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
รองพ่อบ้านสมาคมลูกเด้งของไทยเปิดเผยว่า จุดเริ่มต้นของกิจกรรมครั้งนี้เกิดขึ้นจากการที่สมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทยมีความต้องการที่อยากจะได้ผู้ฝึกสอนต่างชาติที่มีความรู้ความสามารถในระดับชั้นแนวหน้าของโลกมาช่วยพัฒนานักกีฬาไทยนอกเหนือจากผู้ฝึกสอนไทยที่มีอยู่มานานมากแล้ว ซึ่งก่อนหน้านี้สมาคมฯ ได้พบกับนักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวจีนท่านหนึ่งที่เป็นผู้บริหารกีฬาเทเบิลเทนนิสของมณฑลซานตง ในประเทศจีน ท่านได้มีโอกาสมาดูงานของสมาคมฯ จึงได้พูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้กัน ก่อนจะเกิดความอยากที่จะพัฒนาศักยภาพของกันและกัน สุดท้ายสมาคมฯ จึงได้ตกลงที่จะทำการลงนามเซ็นสัญญา เอ็มโอยู เป็นพาร์ทเนอร์ในการพัฒนากีฬาเทเบิลเทนนิสร่วมกัน
ทั้งนี้มณฑลซานตงได้ส่ง หลิว หย่ง ผู้ฝึกสอนดีกรีเคยไปโค้ชที่ประเทศญี่ปุ่นมานานถึง 5 ปี มาถ่ายทอดความรู้ภายในแคมป์ นอกจากนี้ยังมี 2 นักเทเบิลเทนนิสอดีตทีมชาติจีน ชุดบี “ซาง เฉายู่” กับ “หวาง ชี่เฉิง” ที่เพิ่งไปร่วมแข่งขันรายการออลไทยแลนด์ของสมาคมฯ และเอาชนะ 2 นักกีฬาทีมชาติไทยอย่าง “บอล” ภาคภูมิ สงวนสิน กับ “เป็ด” ศรายุทธ ตันเจริญ มาได้ ซึ่งหนุ่มจีนทั้งคู่ได้มาศึกษาระดับปริญญาโทอยู่ที่ม.กรุงเทพธนฯ ในเวลานี้ ก็ได้มาร่วมถ่ายทอดวิชาและลงมือช่วยสอนภาคปฏิบัติในแคมป์อบรมครั้งนี้ด้วย
สำหรับแคมป์พัฒนาศักยภาพครั้งนี้จัดขึ้นเป็นเวลา 3 วัน เมื่อช่วงระหว่างวันที่ 22 – 24 สิงหาคม ที่ผ่านมา โดยสมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทยได้เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจมาร่วมโครงการทางเฟซบุ๊ครวมกว่า 60 คนด้วยกัน ผู้เข้าร่วมจะได้รับการถ่ายทอดประสบการณ์และรับการสร้างแรงบันดาลใจจากนักกีฬาและผู้ฝึกสอนที่อยู่ในระดับสูง ภายในแคม์จะมีคลีนิคให้ผู้ปกครองของนักกีฬาได้มาร่วมกันวางแผนพัฒนาเส้นทางอนาคตของเด็กๆ ส่วนภาคปฏิบัติก็จะมีการฝึกพื้นฐานตามรูปแบบสไตล์ของนักกีฬาจีน ก่อนที่ 2 วันหลังจะมีการแข่งขันภายในแคมป์ ซึ่งสิ่งสำคัญที่สุดเลยคือผู้เข้าร่วมโครงการจะได้เรียนรู้พื้นฐานการเล่นปิงปองที่แตกต่างจากที่คนไทยรู้จักมา ปกติแล้วคนเราจะมีการสอนในวิธีที่แตกต่างกันออกไป แต่ในโครงการครั้งนี้ผู้เข้าร่วมจะพบกับวิธีการสอนแบบฉบับเพียงหนึ่งเดียวที่คนจีนเค้ายึดปฏิบัติกันมาจากรุ่นสู่รุ่น จากเด็กเยาวชนสู่แชมป์โลกในปัจจุบัน
“โครงการนี้เกิดขึ้นได้ด้วยการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจาก ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ภายใต้โครงการ SET Star Table Tennis 2025 ที่มุ่งหวังพัฒนานักกีฬาตั้งแต่ระดับเยาวชนไปจนถึงทีมชาติ สร้างโอกาสและเสริมรากฐานให้วงการเทเบิลเทนนิสไทยเติบโตอย่างยั่งยืน สมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทยขอขอบพระคุณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนากีฬา และมอบการสนับสนุนที่มีคุณค่าเสมอมา เพื่อผลักดันให้นักกีฬาไทยสามารถก้าวสู่ความสำเร็จบนเวทีโลกได้ในอนาคต” นายอภิทัย กล่าว