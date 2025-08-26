กองทัพบก-จุฬาฯ คว้าถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว การแข่งขันฟันดาบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย
เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม เป็นวันสุดท้ายของการแข่งขันกีฬาฟันดาบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2568 ชิงถ้วยพระราชทานของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่ห้องไดมอนด์ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต ชั้น 5 โดยในวันนี้ชิงชัยกัน 4 เหรียญทอง ซึ่งเป็นการแข่งขันประเภททีม
ไฮไลต์อยู่ที่ประเภทเอเป้ทีมชาย รอบชิงชนะเลิศ เป็นการพบกันระหว่าง โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ ที่มีตัวหลักทีมชาติไทยชุดปัจจุบันเกือบครบทีม พบกับ อดีตรุ่นพี่ทีมชาติไทยจาก สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
เกมการแข่งขันไม่เป็นไปตามที่คาดของกองเชียร์ เนื่องจากตลอดเกม ทีมโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ ขึ้นนำอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ต้นจนจบ เอาชนะทีมรุ่นพี่อย่าง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ไปอย่างไม่ยากเย็น สกอร์ 45 ต่อ 29 คว้าเหรียญทองไปครอง ในขณะที่ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้เพียงเหรียญเงิน ส่วนเหรียญทองแดงเป็นของชมรมฟันดาบกองทัพบก และ โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง
ทั้งนี้ ชมรมฟันดาบกองทัพบก คว้ารางวัลถ้วยพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ จากประเภทคะแนนรวมชายรุ่นทั่วไป ส่วนคะแนนรวมหญิงรุ่นทั่วไปได้แก่ ชมรมฟันดาบจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รางวัลถ้วยพระราชทานของ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ สำหรับรุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี และ 19 ปี ทั้งชายและหญิง ได้แก่ ชมรมฟันดาบโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์, รางวัลถ้วยพระราชทานของ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ สำหรับรุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี และ 19 ปี หญิง ได้แก่ ชมรมฟันดาบกองทัพอากาศ, ถ้วยพระราชทานของ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติฯ สำหรับรุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี และ 19 ปี ชาย ได้แก่ ชมรมฟันดาบโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
สำหรับ ถ้วยรางวัลจากสมาคมฯ มีดังต่อไปนี้
รางวัลชนะเลิศคะแนนรวมประเภทเอเป้ชาย ได้แก่ ชมรมฟันดาบโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
รางวัลชนะเลิศคะแนนรวมประเภทเอเป้หญิง ได้แก่ ชมรมฟันดาบโรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง
รางวัลชนะเลิศคะแนนรวมประเภทฟอยล์ชาย ได้แก่ Mastery Fencing Club
รางวัลชนะเลิศคะแนนรวมประเภทฟอยล์หญิง ได้แก่ Mastery Fencing Club
รางวัลชนะเลิศคะแนนรวมประเภทเซเบอร์ชาย ได้แก่ Muangthong Fencing Academy
รางวัลชนะเลิศคะแนนรวมประเภทเซเบอร์หญิง ได้แก่ ชมรมฟันดาบจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย