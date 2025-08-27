บจ.โฮม แอนด์ เดคคอร์ สนับสนุนโต๊ะรีไซคูลที่ใช้เป็นสนามแข่งสแต็คที่แรกในไทย
สมาคมสแต็คประเทศไทย ชูแท่นรางวัลรีไซคูล บจ.โฮม แอนด์ เดคคอร์ (ประเทศไทย) ร่วมสนับสนุนโต๊ะรีไซคูลที่ใช้เป็นสนามแข่งสแต็คที่แรกในไทย นับเป็นมาตรฐานใหม่ของวงการกีฬา ด้วยการเลือกใช้ แท่นรับรางวัล RecyCOOL ที่ผลิตขึ้นจากกระบวนการ ECO Fusion นำกล่องนมที่ใช้แล้วมากกว่า 5,000 กล่อง มาสร้างเป็นวัสดุทดแทนไม้ที่แข็งแรง ทนทาน และสวยงาม
แท่นรางวัลนี้ สื่อสารถึงคุณค่าของการรักษาสิ่งแวดล้อม สร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนและนักกีฬาทั่วประเทศ และเป็นก้าวใหม่ของวงการกีฬาที่จับมือไปพร้อมกับความยั่งยืน โดยจะใช้ในการมอบรางวัลของการแข่งขันของสมาคมสแต็คประเทศไทยหลังจากนี้ต่อไป
