ตบสาวไทยสู้สุดใจ! พ่ายเนเธอร์แลนด์หวิว 2-3 เซต ส่งท้ายรอบแรก
ศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก 2025 ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม เป็นการแข่งขันนัดสุดท้ายของกลุ่มเอ ทีมตบลูกยางสาวไทยพบศึกหนักกับเนเธอร์แลนด์ ที่อินดอร์สเตเดียม หัวหมาก โดยทั้ง 2 ทีมต่างเก็บชัยชนะใน 2 นัดแรก การันตีเข้ารอบ 16 ทีมสุดท้ายแน่นอนแล้ว และจะแย่งกันเข้ารอบเป็นอันดับ 1 ของกลุ่ม
สำหรับไทยเอาชนะอียิปต์มา 3-1 เซต และชนะสวีเดน 3-0 เซต นำจ่าฝูงกลุ่มเอ มี 6 คะแนน ขณะที่เนเธอร์แลนด์ชนะสวีเดน 3-2 เซต และชนะอียิปต์ 3-0 เซต มี 5 คะแนน เป็นอันดับ 2 ของกลุ่ม
ผู้เล่น 6 คนแรกของไทย ประกอบด้วย พรพรรณ เกิดปราชญ์, วิมลรัตน์ ทะนะพันธุ์, ศศิภาพร จันทรวิสูตร, ชัชชุอร โมกศรี, ทัดดาว นึกแจ้ง, พิมพิชยา ก๊กรัมย์
ปรากฏว่า สาวไทยสู้กับสาวดัตช์ได้อย่างสนุกและสูสี ก่อนไทยพ่ายไปสุดมัน 25-23, 17-25, 25-23, 10-25, 14-16
จากผลนัดสุดท้าย ทำให้ไทยมีสถิติชนะ 2 แพ้ 1 มี 7 คะแนน ขณะที่เนเธอร์แลนด์ แม้ชนะ 3 นัดรวด แต่เนื่องจากเป็นชัยชนะ 3-2 เซต ถึง 2 นัด ทำให้มี 7 คะแนนเท่ากัน ต้องวัดที่ set ratio ซึ่งปรากฏว่าเนเธอร์แลนด์มีสถิติดีกว่าที่ 2.25 (ได้ 9 เสีย 4) ส่วนไทยมีสถิติ 2.0 (ได้ 8 เสีย 4) ทำให้เนเธอร์แลนด์เข้ารอบเป็นแชมป์กลุ่มเอ ไปพบกับอันดับ 2 กลุ่มเอช ส่วนไทยเป็นอันดับ 2 ของกลุ่ม จะเจอกับแชมป์กลุ่มเอช ซึ่งเซอร์เบียกับญี่ปุ่นจะแย่งกันเป็นแชมป์กลุ่มในวันพรุ่งนี้
สำหรับการแข่งขันนัดต่อไป ไทยจะลงสนามรอบ 16 ทีมสุดท้าย ที่อินดอร์สเตเดียม หัวหมาก ในวันศุกร์ที่ 29 สิงหาคมนี้
ผลคู่อื่นๆ วันเดียวกัน
กลุ่มเอ
สวีเดน ชนะ อียิปต์ 25-18, 26-28, 25-20, 25-16
กลุ่มบี
อิตาลี ชนะ เบลเยียม 25-16, 25-16, 21-25, 25-18
คิวบา ชนะ สโลวาเกีย 27-25, 25-21, 22-25, 26-24
กลุ่มซี
ฝรั่งเศส ชนะ กรีซ 17-25, 25-21, 28-26, 25-17
บราซิล ชนะ เปอร์โตริโก 25-19, 25-13, 25-18
กลุ่มดี
สโลวีเนีย ชนะ อาร์เจนตินา 25-20, 25-22, 25-21
สหรัฐอเมริกา ชนะ เช็ก 26-24, 25-20, 25-15