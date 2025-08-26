เช็กที่นี่! สรุป 8 ชาติแรกเข้ารอบ 16 ทีมวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก
หลังจากจบการแข่งขันรอบแรก 4 กลุ่ม กลุ่มเอถึงกลุ่มดี ในศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก 2025 ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม ก็ได้ทีมเข้ารอบ 16 ทีมสุดท้ายอย่างเป็นทางการแล้ว 8 ทีม
ทั้งนี้ ทีมแชมป์และรองแชมป์กลุ่มของแต่ละกลุ่ม จะได้เข้าไปเล่นในรอบ 16 ทีมสุดท้ายซึ่งเป็นรอบน็อกเอาต์ โดยรอเจอกับทีมแชมป์และรองแชมป์กลุ่มของอีก 4 กลุ่ม ซึ่งจะแข่งขันนัดสุดท้ายของกลุ่มอีถึงกลุ่มเอชในวันพรุ่งนี้ (27 ส.ค.) ส่วนทีมอันดับ 3-4 ของแต่ละกลุ่มจะไปเล่นในรอบจัดอันดับต่อไป
สรุปอันดับคะแนนกลุ่มเอถึงกลุ่มดี ดังนี้ (ในวงเล็บคือสถิติ set ratio ซึ่งใช้ตัดสินกรณีคะแนนเท่ากัน)
กลุ่มเอ
1.เนเธอร์แลนด์ 7 คะแนน (2.25)
2.ไทย 7 คะแนน (2.00)
3.สวีเดน 4 คะแนน
4.อียิปต์ 0 คะแนน
กลุ่มบี
1.อิตาลี 9 คะแนน
2.เบลเยียม 6 คะแนน
3.คิวบา 3 คะแนน
4.สโลวาเกีย 0 คะแนน
กลุ่มซี
1.บราซิล 8 คะแนน
2.ฝรั่งเศส 7 คะแนน
3.กรีซ 3 คะแนน
4.เปอร์โตริโก 0 คะแนน
กลุ่มดี
1.สหรัฐอเมริกา 9 คะแนน
2.สโลวีเนีย 4 คะแนน
3.อาร์เจนตินา 3 คะแนน
4.เช็ก 2 คะแนน