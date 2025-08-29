วิว หวด 3 เกม ล้มดาวรุ่งอินโดนีเซีย เข้ารอบ 8 คนสุดท้ายแบดชิงแชมป์โลก
การแข่งขันแบดมินตันชิงแชมป์โลก “บีดับเบิลยูเอฟ เวิลด์ แชมเปี้ยนชิพ 2025″ ที่อาดิดาส อารีน่า ในกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม เป็นการแข่งขันในรอบสาม หรือรอบ 16 คน/คู่สุดท้าย
ประเภทชายเดี่ยว วิว” กุลวุฒิ วิทิตศานต์ มือ 3 ของโลกและแชมป์เก่า ต้องออกแรงหวดถึง 3 เกม ก่อนจะเอาชนะ อัลวี่ ฟาร์ฮาน มืออันดับ 23 จากอินโดนีเซีย ไปได้ 2-1 เกม 21-18, 18-21 และ 22-20 ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศ ไปพบกับ โจนาธาร คริสตี้ อีกหนึ่งนักหวดจากอินโดนีเซีย มือ 5 ของโลกต่อไป
ผลคู่อื่นๆ คู่ผสม “บาส” เดชาพล พัววรานุเคราะห์ กับ “เฟม” ศุภิสรา เพียวสามพราน คู่ผสมมืออันดับ 3 ของโลก แพ้ ฮิโรกิ มิโดริคาวะ กับ นัตสึ ไซโตะ คู่มืออันดับ 9 ของโลกจากญี่ปุ่น 1-2 เกม 21-8, 19-21 และ 16-21
หญิงเดี่ยว “เม” ศุภนิดา เกตุทอง มือ 11 ของโลก แพ้ อากาเนะ ยามากูจิ มือ 5 ของโลกจากญี่ปุ่น 11-21, 17-21