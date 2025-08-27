สาวไทยเจอญี่ปุ่นรอบ 16 ทีม ศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก
ภายหลังจากทีมตบลูกยางสาวทีมชาติไทยคว้าตั๋วเข้ารอบ 16 ทีมสุดท้าย ศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก 2025 ซึ่งไทยเป็นเจ้าภาพ ในฐานะทีมอันดับ 2 ของกลุ่มเอ ต้องไปพบกับทีมแชมป์กลุ่มเอชนั้น
ล่าสุด เซอร์เบียและญี่ปุ่น ทีมที่มีผลงานดีที่สุดในกลุ่มเอช และการันตีเข้ารอบแน่นอนแล้ว มาเจอกันเองในการแข่งขันนัดสุดท้ายของรอบแรก ที่อินดอร์สเตเดียม หัวหมาก เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม เพื่อแย่งกันเป็นแชมป์กลุ่ม ปรากฏว่า ญี่ปุ่นเป็นฝ่ายคว้าชัย 3-1 เซต 25-23, 30-28, 23-25, 25-18 ส่งผลให้ญี่ปุ่นเข้ารอบในฐานะแชมป์กลุ่มเอช จะไปเจอกับสาวไทยในรอบ 16 ทีมสุดท้าย วันที่ 29 สิงหาคมนี้
ขณะที่เซอร์เบียเป็นอันดับ 2 ของกลุ่มเอช จะพบกับเนเธอร์แลนด์ แชมป์กลุ่มเอต่อไป