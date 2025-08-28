อัญชิสา-จิรัฏฐ์ คว้าชัยทะลุรอบเข้า 8 คน ศึกใหญ่ จี เอช แบงก์

อัญชิสา-จิรัฏฐ์ คว้าชัยทะลุรอบเข้า 8 คนศึกใหญ่ จี เอช แบงก์
การแข่งขันเทนนิสนานาชาติ ไอทีเอฟ เวิลด์ เทนนิส ทัวร์ 2025 ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม สัปดาห์ที่ 2 รายการ G H BANK ITF World Tennis Tour 2025 (2) ซึ่งมีเทนนิสหญิง W35 ชิงเงินรางวัลรวม 30,000 ดอลลาร์สหรัฐ และชาย M15 ชิงเงินรางวัลรวม 15,000 ดอลลาร์สหรัฐ รวมเงินรางวัล 2 รายการ เป็นเงินไทยประมาณ 1,525,050 บาท เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม เป็นการแข่งขันรอบสอง (16 คน)
“ออมสิน” อัญชิสา ฉันทะ นักหวดสาวไทย มือ 745 ของโลก ล้มมือวางของรายการในประเภทหญิงเดี่ยว รอบสอง โดย อัญชิสา ใช้ฟอร์มการเล่นที่หลากหลาย เอาชนะ ลู่ เจียจิง ชาวจีน มือวาง 5 และมือ 340 ของโลก ได้ 2 เซตรวด 7-5, 6-3
อัญชิสาเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศ หรือรอบ 8 คนสุดท้าย พบกับ เทียน ฟรางหราน จากจีน ที่ชนะ แบ็ค ดายอน มือวาง 3 จากเกาหลีใต้ 6-0, 6-1
ด้าน “เมฆ” จิรัฏฐ์ นวสิริสมบูรณ์ อดีตทีมชาติไทย ทำผลงานได้ดีในประเภทชายเดี่ยว รอบสอง ซึ่งเอาชนะ เจสซี เดลานีย์ หนุ่มออสเตรเลีย ที่เพิ่งได้รองแชมป์ศึกเอ็ม 15 บริสเบน ออสเตรเลีย เมื่อวันที่ 17 สิงหาคมที่ผ่านมา โดยจิรัฏฐ์ ชนะด้วยสกอร์ 6-4, 7-6(5)
จิรัฏฐ์ ผ่านเข้ารอบก่อนรองฯ พบกับ โดมินิค ปาแลน มือวาง 3 จากสาธารณรัฐเช็ก ที่ชนะ ธานโด ลองเว-สมิธ จากแอฟริกาใต้ 7-6(5), 7-6(5)
สำหรับ อัญชิสาและจิรัฏฐ์เป็นนักเทนนิสที่ผ่านเข้ามาจากรอบคัดเลือกของประเภทหญิงเดี่ยว และชายเดี่ยวตามลำดับ
ขณะที่ผลการแข่งขันของนักเทนนิสไทยคู่อื่น ๆ มีดังนี้ หญิงเดี่ยว รอบสอง พัชรินทร์ ชีพชาญเดช ชนะ ยูกิ ไนโตะ (ญี่ปุ่น) 6-4, 6-2
ชายเดี่ยว รอบสอง แม็กซ์ เบซิ่ง (วาง 4-สหราชอาณาจักร) ชนะ มาร์คุส มาลาซแชค วูยือ จากไทย (ลูกครึ่งไทย-เยอรมัน) ซึ่งได้แจ้งก่อนการแข่งขันว่ามีอาการป่วย