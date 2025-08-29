คุณหญิงปัทมาเข้าพบ รมว.กีฬาฝรั่งเศส แลกเปลี่ยนแนวคิดพัฒนากีฬา
คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล กรรมการคณะกรรมการโอลิมปิกสากล (ไอโอซี เมมเบอร์) และประธานสหพันธ์แบดมินตันโลก ได้เข้าเยี่ยมคารวะ มาดามมารี บาร์ซัค รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกีฬา เยาวชน และชีวิตชุมชนของประเทศฝรั่งเศส เพื่อหารือและแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านกีฬา โดยมีนายฟรองก์ โลรองต์ ประธานแบดมินตันฝรั่งเศส เข้าร่วมการประชุมด้วย
การพบปะครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาวงการกีฬา โดยเฉพาะกีฬาแบดมินตันในประเทศฝรั่งเศส ภายใต้แนวคิด “สุขภาพดีสำหรับทุกคน” โดยการประชุมจัดขึ้น ที่กระทรวงกีฬากรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส
โอกาสนี้ มาดามมารี บาร์ซัค ได้เรียนเชิญคุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล และคณะร่วมรับประทานอาหารกลางวัน เพื่อกระชับความสัมพันธ์และหารือเพิ่มเติมอีกด้วย