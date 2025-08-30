ศุกรีย์ ชี้เพาะกายไทยจัด 2 รายการใหญ่บรรลุเป้าหมาย ยกอาเซียนพัฒนาขึ้นมาก
นายศุกรีย์ สุภาวรีกุล เลขาธิการ สหพันธ์กีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งเอเชีย และ นายกสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า สำหรับในโอกาส ที่สมาคมฯ ครบรอบ 72 ปี ได้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน 2 รายการใหญ่ มีการแข่งขันเพาะกายชิงชนะเลิศแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่ 19 ที่จัดทดแทน การแข่งขันซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ที่ไม่มีการบรรจุเพาะกาย เข้าแข่งขัน และอีกรายการ การแข่งขันเพาะกายและฟิตเนส ชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย ครั้งที่ 57 ที่ ห้องสุพรรณหงส์ โรงแรมอเล็กซานเดอร์ ถนนรามคำแหง
การเป็นเจ้าภาพ ทั้ง 2 รายการถือว่า บรรลุความสำเร็จ เพราะว่าประเทศที่เข้าร่วมการแข่งขันเป็นการสร้างสถิติใหม่ และเป็นการสร้างสถิติสูงสุดของการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย ตลอด 57 ปี ที่จัดการแข่งขันมา ครั้งนี้ ด้วยการที่ไทย เป็นเจ้าภาพ กลับมีประเทศเข้าร่วมการแข่งขันสูงสุด มีมากที่สุดถึง 28 ประเทศด้วยกัน เป็นจำนวนนักกีฬาและเจ้าหน้าที่รวมกว่า 500 คน
การแข่งขันเพาะกายชิงชนะเลิศแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่ 19 มี 9 ประเทศ เข้าแข่งขัน ขาดกัมพูชา ที่ตอนแรก สมัครเข้าแข่งขัน แต่มาถอนตัว เพราะปัญหาเรื่องความไม่สงบทางชายแดนของไทยและกัมพูชา ทางผมที่เป็น เลขาธิการสหพันธ์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมี ดร.ภูมิวรินทร์ ชุณหะวงศ์วริษ ที่ปรึกษาสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย เป็นประธานสหพันธ์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เห็นว่า ในซีเกมส์ ไม่มีเพาะกายแข่งขัน จึงอยากให้นักเพาะกายในอาเซียน มีโปรแกรมแข่งขันอย่างต่อเนื่อง ไทยจึงได้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันทดแทน
จาก 19 ปี ที่ทางสหพันธ์เพาะกายเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จัดการแข่งขันมา ครั้งนี้ เพื่อนบ้านในอาเซียนทีมใหญ่ๆ อย่าง เวียดนาม เมียนมา มาเลเซีย ส่งทีมชุดใหญ่มากันหมด เพราะแข่งชิงแชมป์เอเชียต่อด้วย อย่างเมียนมา เตรียมพร้อม เป็นเจ้าภาพ เพาะกายชิงชนะเลิศแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่ 20 ส่วนมาเลเซีย เตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันเพาะกายและฟิตเนส ชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย ครั้งที่ 58 ปีหน้า
จากผลการแข่งขัน จะเห็นได้ว่า เพื่อนบ้านในอาเซียนของไทย มีพัฒนาการกันทุกชาติ เมียนมา ลาว ซึ่งลาว จะเป็นเจ้าภาพเพาะกายชิงแชมป์โลก ปีหน้า แต่ชาติที่น่ากลัวที่สุดในอาเซียน ต้องยกให้กับทางเวียดนาม เป็นทีมที่น่ากลัวมาก ครั้งนี้ เวียดนามส่งนักกีฬามาเยอะมาก ฝีไม้ลายมือของนักกีฬาน่ากลัว โดยเฉพาะ นักกีฬาชาย จะเห็นได้ว่า ชาติในอาเซียนมีความแข็งแกร่งมาก สำหรับนักเพาะกาย ขณะที่นักกีฬาไทย เป็นเด็กใหม่มากกว่า ในอนาคตเราต้องวางแผนที่จะรับมือเพื่อนบ้านในย่านอาเซียน นักกีฬาไทยเราจะต้องพยายามพัฒนาตัวเองเช่นกัน
ส่วน การแข่งขันเพาะกายและฟิตเนส ชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย ครั้งที่ 57 มี 28 ประเทศ ครั้งนี้ อินเดียส่งนักกีฬามามากที่สุด ลงแข่งทุกรุ่น 49 รุ่น มากัน 70 กว่าชีวิต มีพัฒนาการที่น่ากลัวมาก เพราะอินเดียจะพยายามผลักดันให้นักกีฬาก้าวไปสู่การเป็นนักเพาะกายอาชีพในอนาคต ในขณะที่นักกีฬาไทย ถ้าเทียบแล้วยังเป็นนักกีฬาสมัครเล่นมากกว่า แต่ชิงแชมป์เอเชีย ครั้งนี้ เราส่งผู้เล่นหลักทั้งหน้าเก่าและหน้าใหม่ แสดงให้เห็นว่า นักกีฬาเพาะกายไทยมีการเติบโตและพัฒนาขึ้น มีนักกีฬาหน้าใหม่ๆ หลายคน โดยเฉพาะนักกีฬาชาย เรียกว่า ทางสมาคมฯ ของเราก็มีนักกีฬาเพิ่มมากขึ้นเช่นกัน
การเป็นเจ้าภาพครั้งนี้ ของไทย ประสบความสำเร็จอย่างมาก ถือว่า เป็นเรื่องที่น่ายินดี เพราะว่า นอกจากการแข่งขันกีฬาแล้ว ผู้ที่เดินทางมาเข้าร่วมการแข่งขัน ได้มีการจับจ่ายใช้สอย ได้เดินทางท่องเที่ยว หลังจบการแข่งขัน มีหลายประเทศ ได้อยู่ท่องเที่ยวต่อ เป็นการท่องเที่ยวตามจังหวัดต่างๆ เชื่อว่าการแข่งขันรายการนี้ สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้ไทย ไม่น้อยกว่า 100 ล้านบาท