เรือใบโวคว้า 5 ทองซีเกมส์ ยกนักกีฬาเก็บตัวต่อเนื่องได้ตามเป้าแน่นอน
พล.ร.อ.อารักษ์ แก้วเอี่ยม ที่ปรึกษาสมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทย ในฐานะผู้จัดการทีมเรือใบไทย ชุดทำศึกซีเกมส์ ครั้งที่ 33 (วันที่ 9-20 ธันวาคม) ยืนยันเป้าหมายของทีมเรือใบไทยในศึกซีเกมส์ 2025 อยู่ที่ 5 เหรียญทอง จากทั้งหมด 8 อีเวนต์ที่จะมีการชิงชัย โดยเชื่อมั่นนักกีฬาซึ่งผ่านการเตรียมตัวที่ดีมาอย่างต่อเนื่อง จะทำผลงานได้ตามเป้า
พล.ร.อ.อารักษ์ กล่าวอีกว่า ที่ผ่านมาทีมเก็บตัวฝึกซ้อมนักกีฬาที่มีความพร้อมมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งแต่ละรุ่นก็จะมี 2-3 คน มีการเก็บคะแนนจากแมตช์แข่งขันต่างๆ ทั้งนี้ก็เพื่อให้แต่ละคนมีความพร้อม และกระตือรือร้นที่จะพัฒนาตัวเอง
สำหรับเรือใบในศึกซีเกมส์ ครั้งที่ 33 มีชิงชัยทั้งสิ้น 8 เหรียญทอง ประกอบด้วย ประเภทออปติมิสต์ชายและหญิง, ไอแอลซีเอ 4 ชายและหญิง, ไอแอลซีเอ 6, ไอแอลซีเอ 7, มิกซ์ 470 และ คีลโบ๊ท เอสเอสแอล 47