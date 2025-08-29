ไทยเน้นความปลอดภัยศึกอาเซียนพาราเกมส์ เล็งเทสต์อีเวนต์ 1 เดือนก่อนแข่ง
นายกฤษฎา ตันเทอดทิตย์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการประสานงาน สหพันธ์กีฬาคนพิการอาเซียน(เอพีเอสเอฟ) ครั้งที่ 2 และการประชุมติดตามความคืบหน้าการแข่งขันกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 13
โดยมี ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย, พล.ต.โอสถ ภาวิไล ประธานสหพันธ์กีฬาคนพิการอาเซียน(เอพีเอสเอฟ), นายกิตติพงษ์ โพธิมู รองประธานคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทย, นายอำนวย กลิ่นอยู่ รองประธานคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทย และนายคณัสชนม์ ศรีเจริญ รองผู้ว่าการจังหวัดนครราชสีมา เข้าร่วมประชุม ที่โรงแรมสีมาธานี จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม
นายกฤษฎา กล่าวว่า ครั้งนี้เป็นการประชุมร่วมกับคณะกรรมการประสานงานสหพันธ์กีฬาคนพิการอาเซียน(เอพีเอสเอฟ) ครั้งที่ 2 เกี่ยวกับการแข่งขันอาเซียนพาราเกมส์ครั้งที่ 13 ซึ่งจะจัดขึ้นในเดือนมกราคมปีพ.ศ.2569 ซึ่งได้มีการติดตามการเตรียมความพร้อมหลังจากที่ได้มีการประชุมไปก่อนหน้านี้ โดยจากการหารือประชาชนในจังหวัดนครราชสีมา มีความตื่นตัวกับการเป็นเจ้าภาพอย่างมาก ขณะเดียวกันการแข่งขันครั้งนี้เป็นครั้งสำคัญ จึงอยากให้คนไทยมีส่วนร่วมด้วยการเป็นเจ้าภาพที่ดี และออกมาให้กำลังใจนักกีฬา โดยเฉพาะประชาชนในพื้นที่ รวมถึงจังหวัดใกล้เคียง
“ตอนนี้เรามีความพร้อมมาก ทั้งสหพันธ์กีฬาคนพิการอาเซียน และการกีฬาแห่งประเทศไทย มีการติดตามอย่างใกล้ชิด รวมถึงอยากให้คนไทยทำหน้าที่เป็นเจ้าภาพที่ดี ต้อนรับนักกีฬาทุกประเทศที่จะเดินทางเข้ามาร่วมแข่งขัน แม้ว่าตอนนี้อาจจะมีเหตุการณ์ปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างไทย-กัมพูชา แต่ทั้งนี้เป็นคนละเรื่องกัน โดยเล็งเห็นความสำคัญเรื่องความปลอดภัยของนักกีฬาที่จะเข้ามา และคำนึงความปลอดภัยของผู้ที่จะเข้ามาชมการแข่งขันกีฬา จึงเป็นเรื่องสำคัญ ที่เราจะต้อนรับแขกที่จะเข้ามาประเทศเราให้สมเกียรติ”
ด้าน ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย กล่าวว่า การประชุมรอบนี้ เป็นการสร้างความเข้าใจในเรื่องต่างๆ กับทั้ง 11 ประเทศที่จะเข้าร่วมการแข่งขันอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 13 ที่จ.นครราชสีมา ขณะเดียวกันเตรียมจัดให้มีการทดสอบความพร้อมของสนามแข่งขันแต่ละชนิดกีฬาล่วงหน้า ก่อนการแข่งขันจริงจะเริ่มขึ้นในช่วงเดือนมกราคม
“การจัดการลงตัวด้วยความเรียบร้อย ทุกอย่างเป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ โดยทางพาราลิมปิกไทย จะร่วมกับสมาคมกีฬาต่างๆ ในการที่จะมีการทดสอบระบบเพื่อให้มีความพร้อม 100% สำหรับการแข่งขันจริง ซึ่งคาดว่าจะมีการจัดเทสอีเวนต์ล่วงหน้าประมาณ 1 เดือนก่อนการแข่งขันอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 13 จะเปิดฉากขึ้นในช่วงเดือนมกราคม พ.ศ.2569”
นอกจากนี้ยังได้มีการลงพื้นที่สำรวจความพร้อมสถานที่ที่จะใช้รองรับการแข่งขันกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 13 โดยเฉพาะ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวา 2550 ซึ่งจะเป็นสถานที่จัดพิธีเปิด-ปิด และสนามแข่งขันกรีฑา รวมถึง เยี่ยมชมความคืบหน้าการก่อสร้างศูนย์ฝึกกีฬาคนพิการ อีกด้วย
ทั้งนี้กีฬาอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 13 จะจัด ขึ้นที่จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 20 – 26 มกราคม พ.ศ. 2569 โดยจัดการแข่งขันทั้งหมด 19 ชนิด ได้แก่ บาสเกตบอลวีลแชร์, ว่ายน้ำ, ยิงธนู, แบดมินตัน, ยิงปืน. กรีฑา, ฟันดาบ, ยูโด, วอลเลย์บอล, ฟุตบอล 5 คน (Blind Football), ฟุตบอล 7 คน (CP Football), บอลเซีย, โกลบอล, ยกน้ำหนัก, เทนนิสวีลแชร์, เทเบิลเทนนิส, จักรยาน, โบว์ลิ่ง และหมากรุก