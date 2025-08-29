ตบสาวไทยสู้สุดใจ ก่อนพ่ายญี่ปุ่น 3 เซตรวด ตกรอบ 16 ทีมชิงแชมป์โลก
ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย อันดับ 18 ของโลก ลงสนามพบกับ ทีมชาติญี่ปุ่น ดีกรีทีมอันดับ 5 ของโลก และแชมป์โลก 3 สมัย (1962, 1967, 1974) ในการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก 2025 รอบ 16 ทีมสุดท้าย ที่อินดอร์ สเตเดียม หัวหมาก กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เกมนี้แฟนวอลเลย์บอลไทยเดินทางไปชมกันแบบเต็มความจุของสนาม ล้นออกมาถึงข้างนอก สำหรับคนที่ไม่มีบัตร นั่งชมบริเวณจอยักษ์ภายในการกีฬาแห่งประเทศไทย หัวหมาก กันอีกเป็นจำนวนมาก
สถิติที่ผ่านมาก่อนหน้านี้ ไทยกับญี่ปุ่นเจอกันมาทั้งหมด 37 นัด ปรากฏว่า ญี่ปุ่น เอาชนะ 26 นัด และไทยชนะ 11 นัด ล่าสุดเพิ่งเจอกันในการแข่งขันเนชั่นส์ลีก 2025 เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน เอาชนะไปได้ 3-2 เซต
เซตแรกช่วงต้นไทยออกสตาร์ตได้ดีและเป็นฝ่ายขึ้นนำก่อนถึง 6-3 แต่จากนั้นญี่ปุ่นไล่ทำแต้มรัวๆ จนแซงได้ ช่วงกลางเซตนั้นผลัดกันทำแต้มค่อนข้างสูสี ก่อนที่ช่วงท้ายเซตญี่ปุ่นจะทำแต้มฉีกแล้วเอาชนะไปได้ก่อน 25-20 ญี่ปุ่นขึ้นนำ 1-0 เซต
เซตสองตบสาวไทย ยังคงพยายามอย่างเต็มที่ พยายามโจมตีหลากหลาย แต่ญี่ปุ่นก็ช่วยกันรับกันเหนียวแน่น ก่อนที่เซ็ตนี้จะเป็น ญี่ปุ่น ที่เอาชนะไปได้อีก 25-23 ขึ้นนำ 2-0 เซ็ต
จากนั้นเซต 3 ไทยแก้เกมมาดีขึ้นและเป็นฝ่ายขึ้นนำอยู่ตลอดทั้งเซต แต่ทว่าช่วงท้ายเกมญี่ปุ่นเร่งเครื่องก่อนจะมาแซงขึ้นนำ 24-22 และเอาชนะไปได้ 25-23 จบเกมไทยแพ้ญี่ปุ่น 0-3 เซต 20-25, 23-25 และ 23-25 ทำให้ญี่ปุ่นเข้ารอบ 8 ทีมสุดท้ายไปพบกับ เนเธอร์แลนด์ ส่วนไทยหยุดผลงานไว้ที่รอบ 16 ทีมสุดท้ายอีกครั้ง