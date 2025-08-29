พิมพิชยา รับญี่ปุ่นทำดีกว่า ไทยพลาดปลายเซตเอง ขอบคุณแฟนช่วยกันเชียร์เต็มที่
หลังจากที่ ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย อันดับ 18 ของโลก พ่ายให้กับ ทีมชาติญี่ปุ่น ดีกรีทีมอันดับ 5 ของโลก และแชมป์โลก 3 สมัย 0-3 เซต ในการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก 2025 รอบ 16 ทีมสุดท้าย ที่อินดอร์ สเตเดียม หัวหมาก กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม
“บีม” พิมพิชยา ก๊กรัมย์ นักวอลเลย์หญิงทีมชาติไทย กล่าวว่า ต้องชื่นชมญี่ปุ่น ส่วนเราเองไม่ละเอียดในช่วงปลายเซตทำเสียบ้าง ลูกที่ควรได้ไม่ได้บ้าง โดยรวมทั้งสองทีมเหนียวด้วยกันหมด และเป็นเกมที่ดีมากๆ
“รู้สึกเสียดาย อยากล้างตาจากแมตช์ที่ผ่านๆ มา แต่ก็น่าเสียดายที่ไม่สามารถเก็บเซตจากญี่ปุ่นได้เลย แต่ทุกคนก็เล่นดีมากๆ แล้ว ขอโทษกองเชียร์ทุกคนที่ไม่สามารถชนะวันนี้ได้ และขอบคุณที่มาเชียร์กัน อยากให้ช่วยเชียร์พวกเราต่อไปด้วย” พิมพิชยา กล่าวปิดท้าย
ด้าน “พู่” พรพรรณ เกิดปราชญ์ มือเซตทีมชาติไทย กล่าวว่า เสียดายเพราะรู้สึกว่าปีนี้มันใกล้เคียงกับการผ่านเข้ารอบ 8 ทีมสุดท้ายให้ได้เป็นครั้งแรก แต่ญี่ปุ่นเขาเป็นทีมที่ดีอยู่แล้วและเรายังดีไม่พอจะผ่านเข้ารอบต่อไปได้
“ต้องบอกว่าโดยรวมทัวร์นาเมนต์นี้มันดีมากๆ ทุกอย่างเหมือนพร้อมสุดๆ แม้ว่าบางคนอาจจะสภาพร่างกายยังไม่เต็มร้อย ซึ่งมันเป็นสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้ แต่นักกีฬาทุกคนก็เล่นเพื่อชาติและใส่อย่างเต็มที่เท่าที่มีทุกคน เล่นเพื่อแฟนจริงๆ ขอบคุณทุกๆ แต้มที่ช่วยกันเชียร์” พรพรรณ กล่าวปิดท้าย