กลุวุฒิ ปราบ คริสตี้ สร้างประวัติศาสตร์ 3 เหรียญชิงแชมป์โลกคนแรกของไทย
การแข่งขันแบดมินตันชิงแชมป์โลก “บีดับเบิลยูเอฟ เวิลด์ แชมเปี้ยนชิพ 2025” ที่อาดิดาส อารีน่า ในกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส เมื่อคืนวันที่ 29 สิงหาคม เป็นการแข่งขันในรอบก่อนรองชนะเลิศ โดยมีนักแบดมินตันไทยผ่านเข้ารอบมา 2 ประเภทด้วยกัน
โดยในประเภทชายเดี่ยว “วิว” กุลวุฒิ วิทิตศานต์ มือ 3 ของโลกและแชมป์เก่า เจอกับ โจนาธาร คริสตี้ มือ 5 ของโลกจากอินโดนีเซีย
เกมแรกต่างฝ่ายต่างผลัดกันทำแต้มอย่างสนุกก่อนที่ช่วงกลางเกมวิวจะเร่งเครื่องและปิดเกมไปได้ก่อน 21-12 จากนั้นในเกมต่อมา คริสตี้แก้เกมได้ดีและทำแต้มนำอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าช่วงท้ายกุลวุฒิจะพยายามไล่แต่ไม่ทันพ่ายไป 18-21 ทำให้ต้องมีเกมตัดสิน ซึ่ง ต่างฝ่ายต่างสู้กันแบบสูสี จนช่วงกลางเกม กุลวุฒิเป็นฝ่ายขึ้นนำได้และค่อยๆ รักษาระยะห่างจนกระทั่งจบเกมเอาชนะไปได้ 21-18
รวมผลกุลวุฒิชนะคริสตี้ 2-1 เกม 21-12, 18-21 และ 21-18 ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศ การันตีเหรียญทองแดง และกลายเป็นนักแบดมินตันไทยคนแรกที่ได้เหรียญในรายการชิงแชมป์โลก 3 ครั้งติดต่อกัน โดยจะเข้าไปพบกับ อันเดอร์ส แอนทอนเซ่น มืออันดับ 2 ของโลกจากเดนมาร์ก
ขณะที่หญิงเดี่ยว “หมิว” พรปวีณ์ ช่อชูวงศ์ มือ 6 ของโลก แพ้ เฉิน ยู่เฟย มือ 4 ของโลกจากจีน 0-2 เกม 20-22 , 14-21 ชวดเหรียญรางวัลชิงแชมป์โลกไปอย่างน่าเสียดาย