พัชรินทร์เข้าชิงหญิงเดี่ยว ก่อนจับคู่เพียงธารคว้าแชมป์คู่หวดจีเอช แบงก์
การแข่งขันเทนนิสนานาชาติ จีเอช แบงก์ ไอทีเอฟ เวิลด์ เทนนิสทัวร์ 2025 สัปดาห์ที่ 2 ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม โดยเป็นรอบชิงชนะเลิศในประเภทคู่
โดยหญิงคู่ “อีฟ” พัชรินทร์ ชีพชาญเดช กับ “เอิร์ธ” เพียงธาร ผลิพืช ทีมชาติไทยชุดซีเกมส์ 2025 โชว์ฟอร์มการเล่นที่เข้าขา เอาชนะ คู่ญี่ปุ่น ซากุระ โฮโซกิ กับ มิซากิ มัตสึดะ ได้ 2 เซตรวด 6-3, 6-1 ในเวลาเพียง 58 นาที
พัชรินทร์ กับ เพียงธาร ได้ครองแชมป์หญิงคู่ร่วมกัน พร้อมรับเงินรางวัลไปแบ่งกัน 1,762 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 59,714 บาท และคะแนนสะสมอันดับโลก คนละ 35 คะแนน ส่วนคู่ญี่ปุ่น รองแชมป์ได้รับร่วมกัน 895 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 30,331 บาท และคนละ 23 คะแนน
นอกจากนี้ พัชรินทร์ ยังเข้าชิงประเภทหญิงเดี่ยว เอาชนะ เอริ ชิมิสึ จากญี่ปุ่น 2-1 เซต 6-1, 2-6 และ 7-5 เข้าไปชิงชนะเลิศกับจาง กาอึล สาวเกาหลีใต้ มือ 965 ของโลก ที่ตัดเชือกชนะ “ออมสิน” อัญชิสา ฉันทะ มือ 745 ของโลก 2-0 เซต 6-2, 6-3
ส่วนชายคู่ รอบชิงชนะเลิศ “แซค” ฐานทัพ สุขสำราญ กับ ซาย คาร์ทีก เรดดี้ กันตา หนุ่มอินเดีย ช่วยกันเอาชนะ อาธารวา ชาร์มา หนุ่มอินเดีย กับ ยูตะ โทมิดะ หนุ่มญี่ปุ่น 2-0 เซต 7-6(0), 6-3 รับเงินรางวัลไปแบ่งกัน 930 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 31,517 บาท และคนละ 15 คะแนน