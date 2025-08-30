คณะกรรมการลงพื้นที่นครราชสีมา ตรวจสนามพาราเกมส์
พล.ต.โอสถ ภาวิไล ประธานสหพันธ์กีฬาคนพิการอาเซียน พร้อมด้วยนายยุธยา จีนหีต ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศ, พ.อ.หญิง ดร.วันดี โตสุวรรณ เลขาธิการสหพันธ์กีฬาคนพิการแห่งอาเซียน, คณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ (THASOC) ได้ลงพื้นที่สำรวจสนามแข่งขันกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 13 พ.ศ. 2568 (ค.ศ. 2025) เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม
โดยสนามที่สำรวจ ประกอบด้วย เดอะมอลล์โคราช – (ยูโด และฟันดาบ), เทอร์มินอล 21 โคราช (วีลแชร์ บาสเกตบอล), โรงแรมเซ็นเตอร์พอยต์ โคราช (ยกน้ำหนัก), มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล (ยิงธนู), เซ็นทรัล โคราช (เทเบิลเทนนิส), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน – ฟุตบอล 7 คน (CP Football) ใช้เป็นสนามฝึกซ้อม , มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา – ฟุตบอล 7 คน (CP Football)และ หมากรุก , สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ จังหวัดนครราชสีมา ประกอบด้วย สนามกรีฑา, สระว่ายน้ำ, สนามเทนนิส, สนามฟุตบอล, สนามวอลเลย์บอล, บอคเซีย, จักรยาน (Track), ยิงปืน และแบดมินตัน และสนามในมหาวิยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (โกลบอล และจักรยาน)
ทั้งนี้้ การแข่งขันกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 13 มีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 – 26 มกราคม 2569 ที่จังหวัดนครราชสีมา โดยมีการแข่งขันทั้งสิ้น 19 ชนิดกีฬา ได้แก่ วีลแชร์บาสเกตบอล , ว่ายน้ำ, ยิงธนู, แบดมินตัน, ยิงปืน. กรีฑา, ฟันดาบ, ยูโด, วอลเลย์บอล, ฟุตบอล 5 คน (Blind Football), ฟุตบอล 7 คน (CP Football), บอคเซีย, โกลบอล, ยกน้ำหนัก, วีลแชร์เทนนิส , เทเบิลเทนนิส, จักรยาน, โบว์ลิ่ง และหมากรุก