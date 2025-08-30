จาย คว้าเหรียญเงิน หลังพ่ายไต้หวัน ศึกจักรยานสปรินท์ แทร็ก เอเชีย คัพ 2025
การแข่งขันจักรยานประเภทลู่นานาชาติ “แทร็ก เอเชีย คัพ 2025” ที่เวลโลโดรม สนามกีฬาแห่งที่ 2 โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม มีการชิงชัย 9 เหรียญทอง โดยได้รับเกียรติจาก พล.อ.เพิ่มศักดิ์ พวงสาโรจน์ และนายพิมล สัตตบุศย์ รองประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์, พ.อ.สุนทร สัมฤทธิสุทธิ์ ที่ปรึกษาสมาคมกีฬาจักรยานฯ, นายปารเมศ คงรอด ผู้บัญชาการเรือนจำอำเภอพล จังหวัดขอนแก่น ร่วมมอบรางวัลให้แก่นักกีฬา
ผลการแข่งขันที่น่าสนใจ สปรินท์ รุ่นเยาวชาย ปรากกฎว่าเหรียญทองตกเป็นของ สิรวิชญ์ แสนใส นักปั่นเยาวชนทีมชาติไทย เอาชนะ จอง ซองวุค จากทีมบูชอน ไฮสกูล เกาหลีใต้ ทั้งสองรอบ ส่วนคู่ชิงที่ 3 ดิอาส บาซาร์เบคอฟ ทีมชาติคาซัคสถาน ชนะ รัชต รัชตธาดา นักปั่นเยาวชนทีมชาติไทย 2-0 รอบ
ขณะที่ สปรินท์ รุ่นประชาชนชาย จาย อังค์สุธาสาวิทย์ นักปั่นทีมชาติไทยชุดซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ลงแข่งในนรอบรองชนะเลิศเฉือนชนะ โมฮัมหมัด อาซีซุลฮัซนี บิน อาวัง นักปั่นทีมชาติมาเลเซียจากทีมอาซิซุล เจ้าของเหรียญทองรายการคีริน การแข่งขันจักรยานชิงแชมป์โลก 2017 มาได้ แต่ในรอบชิงชนะเลิศ แพ้ให้กับ ฉือ เฟิง คัง นักปั่นไต้หวัน ได้เหรียญเงินเท่านั้น ขณะที่เหรียญทองแดงเป็นของ โมฮัมหมัด อาซีซุลฮัซนี บิน อาวัง
สปรินท์ รุ่นเยาวชนหญิง เหรียญทอง ไอเกริม สมายล์กาโนวา ทีมชาติคาซัคสถาน, เหรียญเงิน อาลีนา บัคซีวา ทีมชาติอุซเบกิสถาน ส่วนเหรียญทองแดงเป็นของ กวินนาฎ เครือทอง นักปั่นเยาวชนทีมชาติไทย ที่เอาชนะเพื่อนร่วมทีม ฐนิญาพร สิงห์ทอง มาได้ทั้ง 2 เที่ยว
สปรินท์ รุ่นประชาชนหญิง เหรียญทอง มอลลี่ แม็คกิลล์ นักปั่นออสเตรเลีย, เหรียญเงิน โช ซอนยอง ทีมซังจู ซิตี้ ไซคลิง เกาหลีใต้, เหรียญทองแดง โซฟี่ วัตต์ นักปั่นออสเตรเลีย
เปอร์ซูตบุคคล 3 กม. รุ่นเยาวชนชาย เหรียญทอง อามิรี อับดุลลาห์ ยูซุฟ เวลา 3.28.618 นาที, เหรียญเงิน พีรวัส วิทิตพนิตพันธ์ นักปั่นเยาวชนทีมชาติไทย เวลา 3.39.376 นาที, เหรียญทองแดง อาร์ลัน เยริค นักปั่นทีมชาติคาซัคสถาน เวลา 3.39.088 นาที