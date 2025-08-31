กุลวุฒิพ่ายฉี ยู่ฉี หวุดหวิด 1-2 เกม พลาดคว้าแชมป์โลกสมัยที่ 2
“วิว” กุลวุฒิ วิทิตศานต์ นักแบดมินตันหนุ่มไทย มืออันดับ 3 ของโลก ไม่สามารถป้องกันแชมป์โลกเอาไว้ได้ หลังปราชัยให้ฉี ยู่ฉี นักตบลูกขนไก่มือ 1 โลกจากจีน 1-2 เกม ในรอบชิงชนะเลิศ แบดมินตันชิงแชมป์โลก รายการ “บีดับเบิลยูเอฟ เวิลด์ แชมเปี้ยนชิพ 2025” ประเภทชายเดี่ยว ที่สนามอาดิดาส อารีน่า กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส เมื่อคืนวันที่ 31 สิงหาคม
ออกสตาร์ตเกมแรก ฉี ยู่ฉี เป็นฝ่ายรุกทำคะแนนได้อย่างเฉียบคมกว่า รักษาระยะการนำตั้งแต่ต้นเกม จาก 4-1, 8-4, 12-7, 15-8 และ 18-11
หลังจากนั้น กุลวุฒิเริ่มตั้งหลักได้ ไล่ทำ 7 คะแนนรวด มาเสมอกันที่ 18-18 และ 19-19 ก่อนที่นักตบหนุ่มไทยจะเป็นฝ่ายเอาชนะไป 21-19
เกมสอง เกมเป็นไปอย่างสูสี แต่ฉี ยู่ฉี เป็นฝ่ายทำได้ดีกว่า ขึ้นนำ 6-2, 8-4, 11-5, 15-6, 19-8 และปิดเกมที่ 21-10 ตีเสมอ 1-1 เกม
เกมสาม เป็นไปอย่างคู่คี่สูสี กุลวุฒิเป็นฝ่ายนำ 6-3, 8-4 ก่อนฉี ยู่ฉี ไล่มาเสมอ 8-8 และ 9-9 และแซงนำ 11-9, 17-10
หลังจากนั้น กุลวุฒิฮึดสู้ ไล่มา 15-18 และ 18-19 แต่ฉี ยู่ฉี ได้แมตช์พอยต์ก่อนที่ 20-18 และปิดแมตช์ได้สำเร็จ 21-18 คว้าแชมป์โลกไปครอง ขณะที่กุลวุฒิป้องกันแชมป์ไม่สำเร็จ