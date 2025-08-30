กกท. ปรับสนาม สร้างศูนย์ฝึกกีฬาคนพิการแห่งชาติ โคราช ยกระดับมาตรฐาน รองรับเจ้าภาพอาเซียนพาราเกมส์
เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม นายยุธยา จีนหีต ผอ.ฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศการกีฬาแห่งประเทศไทย(กกท.) นำผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสำรวจสนามที่จะใช้ในการแข่งขันกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 13 ที่ จ.นครราชสีมา โดยมี พล.ต.โอสถ ภาวิไล ประธานสหพันธ์กีฬาคนพิการอาเซียน, นายอำนวย กลิ่นอยู่ ผู้แทนประธานคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทย, นายไมตรี คงเรือง นายกสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยฯ พร้อมด้วยตัวแทนจากชาติสมาชิกร่วมสำรวจ
การสำรวจสนามในครั้งนี้ ได้มีการลงพื้นที่ตรวจสนามทุกชนิดกีฬาที่แข่งขันที่ จ.นครราชสีมา ซึ่งเป็นจังหวัดเจ้าภาพ ทั้งที่สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550, มหาวิทยาลัยวงษ์เชาวลิตกุล, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา, ศูนย์การค้าเดอะมอลล์ โคราช, ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 โคราช, ศูนย์การค้าเซ็นทรัล โคราช และโรงแรมเซนเตอร์ พอยต์
นายยุธยา กล่าวว่า ภาพรวมของสนามทั้ง 19 ชนิดกีฬา ค่อนข้างมีความพร้อมที่จะรองรับการจัดแข่งขันอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 13 เพราะที่นครราชสีมาเป็นสถานที่หลักที่ใช้ในการเก็บตัวฝึกซ้อมของนักกีฬากีฬาคนพิการทำให้มีความพร้อมในตัวอยู่แล้ว แต่จะมีการปรับปรุงเพิ่มเติมในบางสนาม อาทิ ศูนย์กีฬาทางน้ำ จะมีการติดตั้งหลังคาบริเวณสระว่ายน้ำ เพื่อยกระดับมาตรฐาน รวมถึงมีการปรับปรุงพื้นสนามเทนนิสด้วย ขณะเดียวกันยังมีศูนย์ฝึกกีฬาคนพิการแห่งชาติ ประกอบด้วย 4 โรงยิม ที่กำลังอยู่ระหว่างการก่อสร้าง คาดว่าจะเสร็จสิ้นในเดือนตุลาคมนี้ ก็จะเป็นสถานที่รองรับสำหรับนักกีฬาในระดับนานาชาติเช่นกัน
ส่วนในวันที่ 31 สิงหาคม จะมีพิธีปิดการประชุมคณะกรรมการประสานงาน ครั้งที่ 2 การแข่งขันกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 13 รวมทั้งรายงานสรุปความคืบหน้าการเตรียมการเป็นเจ้าภาพของฝ่ายต่างๆ
ทั้งนี้กีฬาอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 13 จะจัด ขึ้นที่จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 20 – 26 มกราคม พ.ศ. 2569 โดยจัดการแข่งขันทั้งหมด 19 ชนิด ได้แก่ วีลแชร์บาสเกตบอล, ว่ายน้ำ, ยิงธนู, แบดมินตัน, ยิงปืน, กรีฑา, ฟันดาบ, ยูโด, วอลเลย์บอล, ฟุตบอล 5 คน พิการสายตา, ฟุตบอล 7 คน พิการทางสมอง, บอลเซีย, โกลบอล, ยกน้ำหนัก, วีลแชร์เทนนิส, เทเบิลเทนนิส, จักรยาน, โบว์ลิ่ง และหมากรุก