กมลวรรณคว้าชัยรอบแรก หญิงเดี่ยว ยูเอส โอเพ่น จูเนียร์
“บัว” กมลวรรณ ยอดเพ็ชร นักเทนนิสเยาวชนไทย คว้าชัยในประเภทหญิงเดี่ยว เมนดรอว์ รอบแรก การแข่งขันเทนนิสแกรนด์สแลมระดับเยาวชน “ยูเอส โอเพ่น จูเนียร์ เทนนิส แชมเปี้ยนชิพส์” ที่นิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม ตามเวลาท้องถิ่น
กมลวรรณ ดาวรุ่งไทย มืออันดับ 57 เยาวชนโลก ประเดิมรอบแรกได้อย่างยอดเยี่ยม เอาชนะ อนาสตาซิย่า ชเวตโควิช มืออันดับ 29 เยาวชนโลก จากเซอร์เบีย 2-0 เซต 6-2 และ 6-4 ใช้เวลาทั้งสิ้น 1 ชั่วโมง 10 นาที
นักหวดดาวรุ่งไทยผ่านเข้ารอบสอง พบกับ เยลีน ฟานดรอมม์ มืออันดับ 21 เยาวชนโลก และเป็นมือวางอันดับ 14 ของรายการจากเบลเยียม