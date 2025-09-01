ธนะเมศฐ์- พิชามญชุ์ แชมป์โกคาร์ททรูวิชั่นส์-โตโยต้า จูเนียร์
การแข่งขันรถคาร์ทเยาวชน “ทรูวิชั่นส์-โตโยต้า จูเนียร์ คาร์ท แชมเปี้ยนชิพส์ 2025” สนามที่ 2 ปิดฉากลงอย่างเข้มข้น ปิดฉากแล้ว เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม ที่สนามรถคาร์ทพีระ เซอร์กิต เมืองพัทยา
ผลการแข่งขันปรากฏว่า “โล้บ” ธนะเมศฐ์ พูนเกียรติธนภาค ทำผลงานโดดเด่น ขับเข้าที่ 1 คว้าแชมป์ในรุ่นนี้ และแชมป์ในกลุ่มอายุ 8-9 ปี ไปครอง “เฟอรารี่” พิชามญชุ์ เลิศทวีวิทย์ โชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมเช่นกัน คว้าแชมป์ในกลุ่มอายุ 10-11 ปี ไปครองด้วยเช่นกัน
ชัยชนะครั้งนี้ตอกย้ำถึงศักยภาพของนักแข่งเยาวชนทั้งสองคน ที่ต่างพัฒนาฝีมือขึ้นอย่างต่อเนื่อง และทำให้รุ่นมือใหม่ คาเดทบี ยังคงเป็นหนึ่งในรุ่นที่แฟนมอเตอร์สปอร์ตให้ความสนใจมากที่สุด ด้วยการแข่งขันที่สูสีและน่าติดตามในทุกสนาม
สรุปผลการแข่งขัน รุ่นคาเดทบี 8-9 ปี
อันดับ 1 ธนะเมศฐ์ พูนเกียรติธนภาค หมายเลข 95
อันดับ 2 กิตติกวิน จันทร์คูณ หมายเลข 93
อันดับ 3 ณัฏฐภรณ์ ชัยรุ่งเรือง หมายเลข 46
อันดับ 4 ธรรศฌ์ปกรณ์ ทิมแดง หมายเลข 4
อันดับ 5 ทูต้า มิน เซท หมายเลข 64
อันดับ 6 ปรรณพัชร์ ประวัติรุ่งเรือง หมายเลข 16
อันดับ 7 อชิระ เพี้ยนภักตร์ หมายเลข 77
อันดับ 8 ชวินวิชญ์ อัศวลาภนิรันดร หมายเลข 45
อันดับ 9 ชยุตม์ ลิมป์รัตนกาญจน์ หมายเลข 90
อันดับ 10 ณัฐดนัย หวังใจสุข หมายเลข 88
อันดับ 11 ภัทรพล ปั้นงาม หมายเลข 59
อันดับ 12 โชติธนินท์ อิทธิอัครารัตน์ หมายเลข 44
สรุปผลการแข่งขัน รุ่นคาเดทบี 10-11 ปี
อันดับ 1 พิชามญชุ์ เลิศทวีวิทย์ ขับรถหมายเลข 99
อันดับ 2 ภูมิภาฅิน พิศลพูล หมายเลข 8
อันดับ 3 ร็อคเซิ่น จิวาลักษณ์ หมายเลข 21
อันดับ 4 ตฤณ เกษมทรัพย์ หมายเลข 3
ติดตามศึกรถคาร์ทเยาวชน รายการ ทรูวิชั่นส์ -โตโยต้า จูเนียร์คาร์ท แชมป์เปี้ยนชิพ สนามที่ปิดท้าย ซึ่งจะแข่งขันกันในวันอาทิตย์ที่ 5 ตุลาคม โดยได้รับการสนับสนุนจากโตโยต้า, ทรูวิชั่นส์, โตโยต้าธนบุรี และ ส.นภา กรุ๊ป