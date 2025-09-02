สมาคมเรือใบประกาศรายชื่อนักกีฬา สู้ศึกซีเกมส์ ครั้งที่ 33
เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม พล.ร.อ.สมประสงค์ นิลสมัย นายกสมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานในพิธีประกาศรายชื่อนักกีฬาที่ผ่านการคัดเลือกเป็นตัวแทนทีมชาติไทย เข้าร่วมการแข่งขันมหกรรมกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ระหว่างวันที่ 9-20 ธันวาคม ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน
นายกสมาคมฯ ได้กล่าวแสดงความยินดีกับนักกีฬาที่ผ่านการคัดเลือก ซึ่งเกิดจากการฝึกฝน ตั้งใจ ความมีวินัยของตัวนักกีฬาเอง โดยสมาคมฯ ได้ดำเนินการคัดเลือกผลการแข่งขันจากสนามต่าง ๆ ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ จนได้นักกีฬาที่มีความพร้อมและเหมาะสมกับการแข่งขันในครั้งนี้
สำหรับนักกีฬาที่ผ่านการคัดเลือก ประกอบด้วย
ประเภทเรือใบออพติมิสต์ หญิง ไพลิน เจริญผล
ประเภทเรือใบออพติมิสต์ ชาย เอดิสัน ยิน
ประเภทเรือใบ ILCA4 หญิง ปริญ ทรัพย์ยิ่ง
ประเภทเรือใบ ILCA4 ชาย ดาวิน ฌู
ประเภทเรือใบ ILCA6 นพภัสสร ขุนบุญจันทร์
ประเภทเรือใบ ILCA7 อธิษฐ์ มิเกล โรมานิค
ประเภทเรือใบ 470 นาวี ธรรมสุนทร และ นิชาภร ไหวไว
โดยก่อนการแข่งขันซีเกมส์จะเกิดขึ้น สมาคมฯ จะมีการแข่งขันพรีซีเกมส์ ในห้วงเดือนพฤศจิกายน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของนักกีฬาในสนามแข่งขันจริง