3 นักหวดหนุ่มไทยคว้าชัย ตีตั๋วเมนดรอว์เทนนิส จี เอช แบงก์ วีค 3
การแข่งขันเทนนิสนานาชาติ ไอทีเอฟ เวิลด์ เทนนิส ทัวร์ 2025 ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม เข้าสู่สัปดาห์ที่ 3 ในรายการ “จีเอช แบงก์ ไอทีเอฟ เวิลด์ เทนนิส ทัวร์ 2025 (3)” และเมื่อวันที่ 1 กันยายน เป็นรอบคัดเลือก รอบสุดท้าย ผู้ชนะได้สิทธิเข้ารอบเมนดรอว์ต่อไป
เทนนิสชาย เอ็ม 25 ชิงเงินรางวัลรวม 30,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 1,016,400 บาท ประเภทชายเดี่ยว รอบคัดเลือก รอบสุดท้าย คงทรัพย์ คงคา นักหวดหนุ่มไทย มือวางอันดับ 1 ของการคัดเลือก คว้าชัยได้ตามคาด ซึ่งเอาชนะ ธนกร ศรีรัตน์ มือวางอันดับ 11 จากไทยเช่นกัน ด้วยกอร์ 6-3 ทั้งสองเซต คงทรัพย์ทะลุสู่รอบเมนดรอว์ทันที
ด้านการแข่งขันอีกคู่ระหว่างนักเทนนิสไทยด้วยกัน กฤติน โกยกุล มือวางอันดับ 7 พบ พีรวัชร สุขใจ และผลปรากฏว่า เป็นกฤตินที่ใช้ชั้นเชิงและประสบการณ์คว้าชัยไปได้ 2-0 เซต 6-0 และ 6-2 พร้อมตีตั๋วสู่รอบเมนดรอว์
ขณะที่คมธัช กิตตโชค แข่งขันกับณัฏฐญุตม์ นิธิธนนนต์ ได้อย่างสนุก ชนิดที่ต้องตัดสินด้วยซูเปอร์ไทเบรก และเป็น คมธัช ที่คว้าชัยได้อย่างฉิวเฉียด 2-1 เซต 5-7, 7-6 ไทเบรก 7-2 และซูเปอร์ไทเบรก 12-10 ทะยานสู่รอบเมนดรอว์ได้เช่นกัน
ส่วนผลการแข่งขันคู่อื่น ๆ มีดังนี้ ภพธรรม ศรีวงษ์ แพ้ คิม ดง จู (4-เกาหลีใต้) 2-6, 4-6 เปน จารุศร แพ้ อัน ซุก (6-เกาหลีใต้) 7-5, 1-6 และซุปเปอร์ไทเบรก 6-10 ทารัน คาร์รา (3-อินเดีย) ชนะ วู ฮา มินห์ ดุ๊ค (12-เวียดนาม) 7-5, 6-3
ดีราช โกดันชา ศรีนิวาสัน (2-อินเดีย) ชนะ ปราสาด อิงกาเล (9-อินเดีย) 6-4, 6-2 อาร์จุน เมห์โรตรา (5-ออสเตรเลีย) ชนะ เลย์ตัน ริชาร์ดส์ (15-ออสเตรเลีย) 6-1, 6-1
ผลเทนนิสหญิง ดับเบิลยู 35 ชิงเงินรางวัลรวม 30,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 1,016,400 บาท ในประเภทหญิงเดี่ยว รอบคัดเลือก รอบสุดท้าย มีดังนี้ ยูกิ ไนโตะ (1-ญี่ปุ่น) ชนะ หวัง หยูฮั่น (จีน) 6-4, 4-1 Ret. (ป่วย) โมนิค แบร์รี่ (2-นิวซีแลนด์) ชนะ อัญชลี ราธี (14-อินเดีย) 6-3, 6-1 เทียน ฟางหราน (3-จีน) ชนะ คิม ยูจิน (12-เกาหลีใต้) 6-2, 6-1
นาโฮะ ซาโตะ (4-ญี่ปุ่น) ชนะ หลิน ฟาง อัน (13-ไต้หวัน) 6-1, 2-1 Ret. (เจ็บข้อมือขวา) คริสเตียนา ซิโดโรวา (วาง 5) ชนะ เอลีส เซ (15-นิวซีแลนด์) 6-2, 4-6 และซูเปอร์ไทเบรก 10-4 ฮวง หยูเจีย (11-จีน) ชนะ ฮัน เจียงซู (6-จีน) 6-3, 6-3 นัตสึมิ คาวากุจิ (7-ญี่ปุ่น) ชนะ ลี อึนจี (เกาหลีใต้) 2-6, 7-5 และซูเปอร์ไทเบรก 19-17 ยูโนะ คิตะฮาระ (8-ญี่ปุ่น) ชนะ หยาง ย่า ยี่ (9-ไต้หวัน) 6-1 Ret. (เจ็บข้อมือขวา)
สำหรับรอบเมนดรอว์ การแข่งขันเทนนิสนานาชาติ รายการ G H BANK ITF World Tennis Tour 2025 (3) แข่งขันระหว่างวันที่ 2-7 ก.ย. 2568 และจัดโดย สหพันธ์เทนนิสนานาชาติ (ไอทีเอฟ) ร่วมกับ สมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์, ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน