จัดแข่งเพาะกาย ปักษ์ใต้ คลาสสิค 2025 ที่เซ็นทรัล สมุย ปลายเดือนก.ย.นี้
นายศุกรีย์ สุภาวรีกุล นายกสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ในเดือนกันยายนนี้ ทางสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพการแข่งขันเพาะกายระดับนานาชาติ รายการ “ปักษ์ใต้ คลาสสิค ไทยแลนด์ เซาท์เทิร์น บอดี้บิวดิ้ง แชมเปี้ยนชิพ” ระหว่างวันที่ 20-21 กันยายน ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลสมุย จ.สุราษฎร์ธานี ซึ่งเปิดรับสมัครนักกีฬาทั้งในประเทศไทย และต่างประเทศ ได้จนถึงวันที่ 10 กันยายน ผู้สนใจ สามารถสมัครเข้าร่วมการแข่งขันได้ตามที่กำหนดเวลาไว้
สำหรับการแข่งขัน เพาะกายระดับนานาชาติ รายการ ปักษ์ใต้คลาสสิค ไทยแลนด์ เซาท์เทิร์น บอดี้บิวดิ้ง แชมเปี้ยนชิพ ทางสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย ได้ขออนุมัติจากสหพันธ์กีฬาเพาะกายและฟิตเนสโลก ให้ประเทศไทยได้จัดการแข่งขันเพาะกายและฟิตเนสเป็นวาระพิเศษเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการใช้กีฬาเพาะกายและฟิตเนสในการเสริมสร้างเศรษฐกิจผ่านกลุ่มนักท่องเที่ยวด้วย
โดยการแข่งขันรายการนี้ จะจัดเป็นรูปแบบการแข่งขันกีฬาเพาะกายและฟิสิคสปอร์ตเพื่อให้นักกีฬาจากทุกภูมิภาคของโลกได้เข้ามาร่วมทำการแข่งขันและส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศไทยหลังการผ่อนคลายมาตรการต่างๆ รวมถึงผลักดันกีฬาเพาะกายและฟิตเนสให้เป็นการแข่งขันกีฬาเชิงการท่องเที่ยวได้อย่างสืบเนื่องต่อไป
ประเภทการแข่งขันที่จัดขึ้นในครั้งนี้ แบ่งเป็นการแข่งขันเพาะกายชาย ประเภทเยาวชนอายุไม่เกิน 21 ปี รุ่นทั่วไป, ประเภทเพาะกายชายทั่วไปมี 4 รุ่นน้ำหนัก คือรุ่นน้ำหนักไม่เกิน 65 กก., รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 75 กก., รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 85 กก. และน้ำหนักเกิน 85 กก.
ประเภทเพาะกายชายมาสเตอร์ อายุ 50 ปีขึ้นไปไม่จำกัดน้ำหนัก รุ่นทั่วไป โอเพ่น, ประเภทแอธเลติคฟิสิคชาย 3 รุ่น ได้แก่ รุ่นความสูงไม่เกิน 170 ซม., รุ่นส่วนสูงไม่เกิน 175 ซม., รุ่นความสูงเกิน 175 ซม. ขึ้นไป, เพาะกายหญิง 1 รุ่นทั่วไป
การแข่งขันมิสฟิตเนสฟิสิค รุ่นทั่วไป, มิสเตอร์ ฟิตเนสฟิสิค รุ่นทั่วไป, โมเดลฟิสิคหญิงมี 3 รุ่น ได้แก่ รุ่นความสูงไม่เกิน 160 ซม., รุ่นความสูงไม่เกิน 164 ซม., รุ่นความสูงเกิน 164 ซม. ,สปอร์ตฟิสิค 3 รุ่นได้แก่ รุ่นความสูงไม่เกิน 170 ซม., รุ่นความสูงไม่เกิน 175 ซม., รุ่นความสูงเกิน 175 ซม. และการแข่งขันสปอร์ตฟิสิคหญิง รุ่นทั่วไป
แชมป์ในแต่ละรุ่นการแข่งขัน อันดับ 1 รับเงินรางวัล 5,000 บาท, อันดับ 2 รับเงินรางวัล 4,000 บาท, อันดับ 3 รับเงินรางวัล 3,000 บาท , อันดับ 4 รับเงินรางวัล 2,000 บาท และ อันดับ 5 รับเงินรางวัล 1,000 บาท
สามารถสอบถามการสมัครได้ที่ สมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย ค่าลงทะเบียนยืนยันสิทธิเข้าร่วมการแข่งขัน 300 บาท นักกีฬาต่างชาติ 1,000 บาท ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ข้าร่วมการแข่งขันได้ที่ google form เท่านั้น ไม่รับเอกสารการสมัครทางไปรษณีย์ และไม่รับสมัครทางโทรศัพท์