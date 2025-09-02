กุลวุฒิรับเซอร์ไพรส์เข้าถึงชิงแบดโลก เตรียมลุ้นเหรียญทีมชายซีเกมส์ แต่ไม่ลงบุคคล
หลังจากที่ “วิว” กุลวุฒิ วิทิตศานต์ นักแบดมินตันชายเดี่ยวมือ 3 ของโลก สร้างประวัติศาสตร์เป็นนักแบดมินตันไทย ที่คว้าเหรียญรางวัลในแบดมินตันชิงแชมป์โลก 3 ครั้งติดต่อกัน เมื่อคว้าเหรียญเงินจากศึกแบดมินตันชิงแชมป์โลก “บีดับเบิลยูเอฟ เวิลด์ แชมเปี้ยนชิพ 2025” ที่ประเทศฝรั่งเศส โดยแพ้ให้กับ ฉี ยู่ฉี มือ 1 ของโลกจากจีนในรอบชิงชนะเลิศ 1-2 เกมนั้น
ล่าสุดเมื่อช่วงเช้าวันที่ 2 กันยายน กุลวุฒิ เดินทางกลับถึงประเทศไทย ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ พร้อมกับ คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล ประธานสหพันธ์แบดมินตันโลก (บีดับเบิลยูเอฟ) โดยมีพล.อ.อ.มณฑล สัชฌุกร นายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยฯ ให้การต้อนรับ
กุลวุฒิ กล่าวถึงผลงานชิงแชมป์โลกในครั้งนี้ว่า รู้สึกดีใจที่สามารถผ่านเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศได้ ถือว่าเป็นผลงานที่ดีและทำได้ดีที่สุดแล้ว แม้ว่าจะเสียดายรอบชิงชนะเลิศที่ยังนิ่งไม่พอก็ตาม แต่ผลงานตรงนี้ก็ถือว่าเกินเป้ามากๆ เพราะว่าก่อนเดินทางไปถ้าใครที่ดูแบดมินตันจะเห็นว่าตนฟอร์มยังไม่ดีเท่าไหร่ ก็มีความกังวลว่าจะตกรอบแรกๆ เหมือนกัน แต่พอถึงรอบชิงชนะเลิศได้ก็ถือว่าทำเต็มที่แล้ว
ผู้สื่อข่าวสอบถามถึงจังหวะที่พูดคุยกับ ฉี ยู่ฉี ในช่วงท้ายเกมที่ 3 ระหว่างแข่งขันนั้น กุลวุฒิ เล่าว่า ก็คุยกันเฉยๆ และตอนจบเกมก็แสดงความยินดี เพราะฉี ยู่ฉี เป็นนักกีฬาที่สุภาพ และเป็นเพื่อนที่ดีต่อกัน
กุลวุฒิ พูดถึงรายการต่อไปว่า จากนี้ไปก็ขอพักผ่อนฟื้นฟูร่างกายก่อน โดยรายการต่อไปที่จะลงเล่นจะเป็นรายการระดับเวิลด์ทัวร์ ซูเปอร์ 750 “หลี่นิง ไชน่า มาสเตอร์ 2025” ที่ประเทศจีน ส่วนรายการซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพนั้น จะลงช่วยทีมลุ้นเหรียญในประเภททีมชาย ส่วนประเภทบุคคลอาจจะไม่ได้ลงเพราะว่าตรงกับช่วงของการแข่งขันแบดมินตัน เวิลด์ทัวร์ ซูเปอร์ ไฟนอลส์ พอดี