มักซิมปิดจุดอ่อนทีมโปโลสาวไทย เพื่อเป้าหมายทองแดงเอเชี่ยนเกมส์ ปีหน้า
ความเคลื่อนไหวของทีมโปโลน้ำสาวทีมชาติไทยที่กำลังเก็บตัวฝึกซ้อมที่ประเทศฮังการี โดยมีมักซิม คอร์ดอนสกี้ หัวหน้าผู้ฝึกสอนคนใหม่เป็นผู้ควบคุมการซ้อม และยังได้ลงแข่งขันกับทีมระดับแชมเปี้ยนส์ลีก เพื่อเป็นการพัฒนานักกีฬาไทย ในการได้ประลองฝีมือกับนักกีฬาระดับยุโรป มีเป้าหมายใหญ่คือการคว้าเหรียญทองแดง กีฬาเอเชี่ยนเกมส์ 2026 ที่ประเทศญี่ปุ่น ในปีหน้า
“โค้ชมุก” สโรชา ริ้วรุจิเรข ผู้ฝึกสอนทีมหญิง เปิดเผยว่า แรกๆ นักกีฬาเรามีความตื่นเต้น ที่ได้โค้ชคนใหม่ ซึ่ง มักซิมถือว่าเป็นโค้ชระดับโลก ประสบความสำเร็จกับทีมสโมสร และยังเคยคุมทีมชาติรัสเซีย ต้องยอมรับว่าเขาคือโค้ชระดับโลกคนแรกที่สมาคมกีฬาทางน้ำแห่งประเทศไทย ลงทุนจ้างมาเป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยดูแลทั้งทีมชายและทีมหญิง ส่วนระบบการเล่นนั้นทาง มักซิม ก็ได้ศึกษาจุดอ่อนจุดแข็งของทีมหญิงไทยเป็นอย่างดี โดยจุดเด่นของทีมไทยคือความเร็ว แต่จุดที่ยังเป็นจุดอ่อนก็คือเกมรับ ซึ่งเขาก็ได้ปรับรูปแบบใหม่หมดเลย และยังปรับเกมรับไทยให้แน่นขึ้น นอกจากนี้นักกีฬารุ่นใหม่ก็เข้าใจระบบการเล่นแบบใหม่ อีกทั้งศักยภาพของนักกีฬาไทยก็ดีขึ้นจากเดิมด้วย
ผู้ฝึกสอนทีมหญิงกล่าวอีกว่า ในการแข่งขันซีเกมส์ก็มีสิงคโปร์ที่เป็นคู่แข่งสำคัญที่ไทยจะประมาทไม่ได้ และเขาก็มีไปซ้อมต่างประเทศเหมือนกัน ซึ่งเขาก็อยากที่จะล้มเราแล้วคว้าเหรียญทองซีเกมส์ แต่ว่าไทยเองก็มั่นใจว่าจะป้องกันแชมป์ได้แน่นอน อย่างไรก็ตามเป้าหมายใหญ่จริงๆ ที่เราจะต้องทำให้ได้คือการคว้าเหรียญทองแดงเอเชี่ยนเกมส์ในปีหน้า เพราะเมื่อ 4 ปีที่แล้วเราได้อันดับ 4 แล้วการที่สมาคมทุ่มงบประมาณทั้งโค้ชระดับโลก ไปซ้อมต่างประเทศ ทีมโปโลน้ำหญิงไทยก็จะต้องทำตามเป้าหมายที่สมาคมตั้งไว้ให้ได้